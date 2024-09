Miesięczne lokaty bankowe. Można zyskać nawet 7 proc.

Miesięczne lokaty bankowe stanowią doskonałą opcję dla tych, którzy szukają szybkiego i bezpiecznego sposobu na pomnożenie swoich oszczędności. Dzięki krótkiemu okresowi depozytu, który wynosi zaledwie 30 dni, łatwo jest zrezygnować z części środków, mając pewność, że po miesiącu powrócą one z dodatkowym zyskiem w postaci odsetek. Obecnie najwyższe oprocentowanie, jakie można uzyskać na miesięcznej lokacie, to aż 7 proc. w skali roku.

Najświeższy ranking miesięcznych lokat bankowych obejmuje oferty z różnych instytucji finansowych, uszeregowanych od najwyżej do najniżej oprocentowanych. W zestawieniu brano pod uwagę depozyty na jeden miesiąc, analizując także dodatkowe warunki i ograniczenia kwotowe, które nie wpływały jednak na miejsce w rankingu. Warto podkreślić, że każdy bank mógł zostać uwzględniony w tabeli tylko raz, z najwyżej oprocentowaną lokatą.

Lokata na 7 proc.

Na czele rankingu znalazł się Bank Nowy, oferujący 7 proc. w skali roku na lokacie o nazwie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT. Jest to oferta skierowana wyłącznie do nowych klientów, którzy zdecydują się na otwarcie rachunku depozytowego w pakiecie. Maksymalna kwota, jaką można zdeponować, wynosi 10 000 zł.

Drugie miejsce w rankingu zajmuje Lokata Urodzinowa od Banku Millennium, z oprocentowaniem na poziomie 5,50 proc. rocznie. Ta oferta jest dostępna jedynie za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku i można z niej skorzystać tylko w ciągu 30 dni od swoich urodzin. Dodatkowo, niezbędne jest posiadanie konta osobistego w tym banku, a maksymalna kwota depozytu wynosi 25 000 zł.

Trzecie miejsce w zestawieniu przypadło Lokacie Plus oferowanej przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Bank ten proponuje oprocentowanie na poziomie 5,00 proc. rocznie. Aby skorzystać z tej oferty, konieczne jest posiadanie konta w Volkswagen Banku, a co ważne, oferta ta nie ma limitu wpłat. Środki zdeponowane w tej instytucji są objęte niemieckim systemem gwarantowania depozytów, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo lokaty.

