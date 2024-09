Ekspert: decyzja ws. stóp procentowych wspiera polską walutę

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie wprowadziła zmian w stopach procentowych podczas swojego pierwszego posiedzenia po przerwie wakacyjnej, co daje złotemu mocne wsparcie. Prognozy nie przewidują obniżek stóp w najbliższym czasie – możliwe, że doczekamy się ich dopiero w drugiej połowie 2025 roku, co oznacza, że polska waluta może utrzymywać swoją siłę przez dłuższy czas.

Eksperci podkreślają, że stabilna polityka RPP sprawia, że złoty staje się jedną z preferowanych walut w oczach globalnych inwestorów. „RPP od prawie roku nie zmienia poziomu stóp procentowych, co sprawia, że złoty jest jedną z najbardziej pożądanych walut na świecie” – zauważa Michał Stajniak, wicedyrektor Działu Analiz XTB. Przykładem tego może być test kursu dolara do złotego na poziomie 3,80 oraz notowania euro, które spadły poniżej 4,30.

W komunikacie RPP po decyzji można było przeczytać, że obecny poziom stóp sprzyja osiągnięciu celów inflacyjnych w średnim okresie. Chociaż inflacja wzrosła ostatnio, co jest wynikiem regulacji administracyjnych cen, to gospodarka wciąż radzi sobie dobrze, a wzrost płac utrzymuje się na wysokim poziomie. Ten czynnik może przyczynić się do stabilizacji inflacji bazowej, która w lipcu osiągnęła poziom 3,8% w ujęciu rocznym.

Obecnie rynek nie oczekuje obniżek stóp w najbliższych trzech miesiącach, ale w perspektywie roku przewiduje cięcia rzędu 90 punktów bazowych, co mogłoby oznaczać nawet trzy obniżki. Niektórzy członkowie RPP sugerują, że miejsce na takie decyzje pojawi się dopiero w drugiej połowie przyszłego roku.

Długoterminowe prognozy przewidują, że stopy procentowe mogą spaść do 3,75%, czyli o dwa punkty procentowe mniej niż obecnie. Stabilność stóp procentowych w ostatnich miesiącach oraz perspektywa ich utrzymania przez dłuższy okres wzmacnia złotego. Warto jednak przypomnieć, że rok temu RPP zdecydowała się na kontrowersyjne obniżenie stóp o 75 punktów bazowych, a później o dodatkowe 25 punktów bazowych przed wyborami parlamentarnymi w październiku

Jednakże, jeśli inflacja wyraźnie poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, istnieje możliwość, że RPP zdecyduje się na wcześniejsze cięcie stóp, na przykład w maju, tuż przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.

Patrząc na politykę monetarną globalnie, warto zwrócić uwagę na sytuację w Stanach Zjednoczonych. Najnowsze dane z rynku pracy, w szczególności raport JOLTS, pokazują spadek liczby nowych miejsc pracy, co zwiększyło szanse na obniżkę stóp procentowych przez Fed o 50 punktów bazowych do poziomu 44%, wobec wcześniejszych 33%.

– W Polsce brak perspektyw na szybkie cięcia stóp procentowych, podczas gdy zarówno Fed, jak i EBC planują obniżki, teoretycznie powinno osłabić euro i dolara – komentuje ekspert XTB. Dodaje jednak, że takie decyzje były od dawna oczekiwane i już uwzględnione przez inwestorów. Na rynku walutowym może jednak dojść do realizacji zysków.

Takie zjawisko jest częścią sezonowości, która zazwyczaj prowadzi do tymczasowego osłabienia złotego we wrześniu, po wakacjach. Podobna sytuacja występuje również na Wall Street, gdzie pogorszenie nastrojów często skutkuje odpływem kapitału z rynków wschodzących.

Stajniak przewiduje, że w najbliższym czasie kurs dolara może wzrosnąć do poziomu 4 złote, co wciąż będzie atrakcyjnym wynikiem w kontekście pary USD/PLN.

