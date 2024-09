Lokaty bankowe na pół roku. Można zarobić więcej niż miesiąc temu

Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na pół roku. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. 7,50 proc. w Credit Agricole

Mocny debiut, bo na pierwszym miejscu rankingu zaliczyła Lokata Powitalna, proponowana przez Credit Agricole. Proponowane oprocentowanie to 7,50 proc. w skali roku. Warto podkreślić, że jest to nie tylko najwyższa stawka, jeśli chodzi o lokaty bankowe na pół roku, ale spośród wszystkich depozytów dostępnych na rynku. By skorzystać z oferty należy założyć konto osobiste, wyrazić zgody marketingowe i w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty:

wykonać minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą do konta lub potwierdzonych kodemBLIK,



zalogować się minimum raz do aplikacji CA24 Mobile.



Na lokatę można maksymalnie wpłacać 100 tys. zł.

Na drugie miejsce zestawienia spadła Nest Lokata Witaj z oferty Nest Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 7,10 proc. rocznie. Zainteresowani skorzystaniem z oferty muszą założyć konto i zapewniać wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie minimum 2000 zł, a także wykonać co najmniej trzy transakcje (przelew lub płatności kartą, lub płatność Blik) każdego miesiąca. Wymagane jest również wyrażenie zgód marketingowych. Maksymalna kwota wpłaty to 25 tys. zł.

Oferta, która znalazła się na trzecim miejscu, to kolejny debiut w zestawieniu. Mowa o Lokacie Plus, oferowanej przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oprocentowanie na tej lokacie to 6,50 proc. w skali roku. W tym wypadku jedynym warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie konta osobistego w instytucji. Warto podkreślić, że nie ma górnego limitu wpłat.

Raiffeisen Digital Bank obniżył oprocentowanie

Czwarte miejsce – tak jak miesiąc temu – zajęła Lokata Plus od Toyota Banku. Oprocentowanie również nie zmieniło się i nadal wynosi 6,10 proc. rocznie. Na piątym miejscu – po spadku z trzeciego – uplasowała się Lokata dla Ciebie proponowana przez Raiffeisen Digital Bank. Ów spadek ma związek z obniżką oprocentowania – z 6,50 do 5,70 proc. w skali roku.

