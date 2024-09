Wyjątkowy gest Orlenu. Premier komentuje

Orlen poinformował, że od 14 września br. na wskazanych stacjach paliw w województwach dolnośląskim, śląskim oraz opolskim za tankowanie wozów bojowych, pomp, sprzętu Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb podległych MSWiA uczestniczących w działaniach powodziowych nie będą pobierane opłaty. Dodatkowo, wedle potrzeb strażacy mogą skorzystać z poczęstunku gorącymi napojami.

Wyjątkowy gest Orlenu. Premier dziękuje

Do gestu Orlenu wobec służb odniósł się premier Donald Tusk, podczas spotkania powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

– Bardzo dziękuję, to bardzo nam ułatwi i spowoduje z punktu widzenia służb, że te nasze przedsięwzięcia będą bardziej oszczędne, ekonomiczne – powiedział szef rządu, cytowany przez Radio Zet. – Dziękuję za to. Dziękuję za tę solidarność – dodał.

Premier zapowiedział, że bezpłatne paliwo dla służb będzie także dostępne na wybranych stacjach benzynowych w Małopolsce, „tam, gdzie również potrzebne są akcje”.

Szef rządu przypomniał, że poszkodowani mogą już składać wnioski o bezzwrotną pomoc finansową. Doraźnie jest to 10 000 zł na rodzinę, docelowo nawet 200 000 zł na odbudowę domu. Po pomoc można zgłaszać się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, na którego terenie składająca go osoba poniosła szkodę w wyniku powodzi, albo do gminy sąsiadującej, na której terenie przebywa po ewakuacji. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o doznaniu szkody majątkowej w wyniku powodzi wraz z określeniem jej wartości oraz o tym, że dana osoba nie ubiegała się o zasiłek w innej gminie. Trzeba też wyrazić zgodę na weryfikację danych zawartych we wniosku. Zgodnie z ustawą za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna. Decyzja w sprawie przyznania zasiłku musi zostać podjęta w dwa dni od złożenia wniosku.

