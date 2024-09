Biedronka ogłosiła wsparcie dla powodzian. Obniżono ceny kluczowych produktów

Klienci Biedronki mogą się zaangażować w akcję pomocową dla powodzian w trakcie codziennych zakupów. Sieć informuje o uruchomieniu zbiórki na kasach, z której środki w całości zostaną przekazane do Polskiego Czerwonego Krzyża. Przeznaczone zostaną one na wsparcie osób poszkodowanych przez powódź oraz zakup sprzętu ratunkowego i pomocowego.

Klienci Biedronki mogą pomóc powodzianom. Jak to zrobić?

Wpłaty pieniężne można realizować we wszystkich sklepach Biedronki. Jak to zrobić? – W kasach samoobsługowych pojawia się komunikat zachęcający do pomocy finansowej dla dotkniętych powodzią, po którym klient, wybierając flagę Polski, będzie mógł zadeklarować konkretną kwotę wsparcia – 1 zł lub wielokrotność tej kwoty – czytamy w komunikacie Biedronki.

W przypadku kasy tradycyjnej wystarczy potwierdzić kasjerowi chęć wsparcia i określić dokładną kwotę również stanowiącą wielokrotność 1 zł, by doliczono ją do paragonu. Informacja o pomocy przekazanej przez klienta powodzianom, zostanie wydrukowana na dole paragonu.

– Robimy, co w naszej mocy, aby być blisko i pomagać Polakom w tych trudnych momentach. Z naszych wcześniejszych doświadczeń wiemy, jak ogromna jest chęć pomagania wśród naszych klientów, dlatego uruchomiliśmy zbiórki na kasach, aby mogli wspierać powodzian w trakcie codziennych zakupów, współpracując z zaufanym partnerem – PCK – mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu w sieci Biedronka.

Koszyk Bezpieczeństwa. Na liście 20 produktów

Sieć informuje również, że w 280 sklepach na zagrożonych powodzią terenach obniżyła ceny (średnio o 19 proc.) na produkty pierwszej potrzeby, które weszły w skład tzw. „Koszyka Bezpieczeństwa”. Na liście zawierającej 20 produktów, znalazły się m.in. woda, pieczywo, konserwy, artykuły suche z długim terminem ważności, czy papier toaletowy.

Czytaj też:

Znany market oskarżony o podwyżkę cen worków na piasek. Stanowcza odpowiedźCzytaj też:

Ile będzie nas kosztowała powódź? Jest szansa, że mniej, niż w 1997 roku