Zmiany dla kierowców na autostradzie A2. Zaczyna się od dziś

Spółka Autostrada Wielkopolska S.A. (AWSA) informuje o zmianie organizacji ruchu w okolicy MOP Tulce, a także węzła Poznań Wschód w związku z budową trzeciego pasa autostrady A2. – Od 7 października zmieni się organizacja ruchu w okolicy MOP Tulce oraz węzła Poznań Wschód. Kierowców prosimy o stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu, dostosowanie prędkości do warunków na drodze i ostrożną jazdę – czytamy w komunikacie spółki.

Zmiany na A2. Nowa organizacja ruchu

Drogowcy zakończyli już prace związane z poszerzeniem korpusu autostrady na nitce południowej w okolicy MOP Krzyżowniki (177 km A2 kierunek Warszawa). W poniedziałek ruszyły prace na północnej części autostrady, w związku z czym zacznie obowiązywać nowa tymczasowa organizacja ruchu.

Ruch pojazdów jadących z Warszawy w kierunku na Świecko będzie poprowadzony nitką południową autostrady od 180 kilometra A2, czyli od okolicy węzła Poznań Wschód. Kierowcy włączający się do ruchu na A2 na węźle Poznań Wschód (180 km A2) i chcący jechać w kierunku Świecka będą mieli do dyspozycji pas szybki jezdni północnej, po czym w okolicy 179 km wjadą na nitkę południową autostrady.

– Od km 179 oba potoki ruchu, z Warszawy i Bydgoszczy, będą miały do dyspozycji dwa pasy ruchu poprowadzone po jezdni południowej („pod prąd”), przy czym lewy będzie przeznaczony do wykorzystania tylko przez samochody osobowe – informuje AWSA.

W okolicy 177 km A2 (okolica MOP Tulce) ruch pojazdów jadących w kierunku Świecka zostanie przekierowany na nitkę północną autostrady. Kierowcy będą mieli do dyspozycji pas szybki oraz wolny. Będą mogli także wjechać na MOP Tulce. Kierowcy jadący w kierunku Warszawy będą poruszać się dwoma pasami jezdni południowej – pasem awaryjnym oraz pasem wolnym, przy czym lewy będzie przeznaczony do wykorzystania tylko przez samochody osobowe. Kierowcy chcący zjechać na węźle Poznań Wschód w kierunku Bydgoszczy (w drogę S5) proszeni są o zwrócenie uwagi na wyłączenie jednego z pasów łącznicy (prawego) ze względu na prace związane z rozbudową ekranu akustycznego. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Kierowcy włączający się do ruchu na węźle Poznań Wschód i chcący jechać w kierunku Warszawy będą musieli ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym ciągiem głównym autostrady (brak pasa włączenia, obowiązuje znak STOP).

AWSA informuje również, że w obrębie prowadzonych prac będzie obowiązywało ograniczenie prędkości odpowiednio do 80 oraz 60 km/h.

