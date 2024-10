Ilu Polaków codziennie kupuje alkohol? Wyniki badania mogą zaskakiwać

W ostatnim czasie opinia publiczna żyła skandalem wywołanym w związku ze sprzedażą tzw. alkotubek. W szybkim tempie zniknęły one ze sklepowych półek, co oczywiście nie oznacza, że Polacy będą mieli problem z dostępnością alkoholu w polskich sklepach. Za chwilę tego rodzaju napoje będzie można nabyć za pośrednictwem Allegro. Jak już informowaliśmy, gigant e-handlu ogłosił, że od 21 października w jego ofercie będzie dostępny również alkohol.

Jak często kupujemy alkohol?

Jak często Polacy kupują alkohol? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost".

Okazuje się, że największy odsetek respondentów (35,5 proc.) zadeklarował, że kupuje alkohol kilka razy w miesiącu. Blisko 30 proc. ankietowanych czyni to kilka razy w roku. Prawie co dziesiąty uczestnik badania (8,7 proc.) przyznaje, że kupuje alkohol kilka razy w tygodniu. Zaledwie 2 proc. robi to codziennie. Niespełna 15 proc. respondentów deklaruje, że w ogóle nie kupuje alkoholu.

