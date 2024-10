Szykuje się kolejna burza wokół sprzedaży alkoholu. Tam go jeszcze nie było

Za nami burza wokół sprzedaży alkoholu w tubkach przypominających musy owocowe dla dzieci, tymczasem nie można wykluczyć kolejnych kontrowersji wokół sprzedaży tego rodzaju napojów. Wszystko z powodu rewolucyjnej decyzji Allegro. Gigant e-handlu ogłosił, że już niebawem w jego ofercie dostępny będzie również alkohol.

Alkohol na Allegro już za trzy tygodnie

Zakupy alkoholu na Allegro ma być możliwy od 21 października. Chcąc uprzedzić krytykę, firma zapewnia, ze takiego zakupu będą mogły dokonać wyłącznie osoby dorosłe, a sprzedający zostali „wybrani w oparciu o obiektywne kryteria, a także mają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu sprzedaży online”.

Jak podaje Bankier.pl, ofertę trunków zawierających alkohol będą mogły poznać, a następnie zakupić jedynie osoby powyżej 18. roku życia. W tym celu wdrożono szereg rozwiązań technologicznych, by zapewnić bezpieczeństwo zakupów i dostaw oraz ograniczyć widoczność produktów osobom niepełnoletnim. Dostęp do oferty będzie możliwy wyłącznie po zalogowaniu, zablokowane będą konta junior, wymagane będzie potwierdzenie wieku oraz zaakceptowanie warunków regulaminu. Po kilkunastu minutach braku aktywności w przeglądarce oferta alkoholi zostanie zasłonięta, a klient zobaczy ponowną prośbę o potwierdzenie wieku.

Co z odbiorem? Klienci będą mieli możliwość odbioru osobistego w punkcie sprzedaży danego sklepu bądź specjalną dostawę do rąk własnych realizowaną przez firmę kurierską. Kurier będzie zobowiązany do weryfikacji tożsamości, wieku, trzeźwości odbiorcy oraz sprawdzenia specjalnego kodu PIN, a następnie potwierdzenia wykonania pełnej weryfikacji, którą otrzyma również sprzedawca.

Nie odbierzemy w paczkomacie

Nie będzie możliwości odbioru alkoholu w paczkomacie. Nie ma co również liczyć na nocną dostawę. Alkohol będzie bowiem dostarczany w standardowych godzinach pracy kurierów (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00, a w soboty do godziny 13.00).

Jak podaje Bankier.pl, w ofercie sprzedawców oferujących na Allegro alkohol znajdą się m.in. trunki wysokoprocentowe i marki premium. W przyszłości mają się pojawić również marki niszowe i produkty lokalne.

