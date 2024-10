Oto 10 najbogatszych kobiet w Polsce. Bogacą się szybciej niż cała gospodarka

32,7 mld zł – taką kwotę w sumie uzbierała cała pięćdziesiątka najbogatszych kobiet w kraju. To o 5,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Najbogatsze Polki ciągle się bogacą. I to kilkadziesiąt raz szybciej niż cała polska gospodarka, która w ciągu ostatniego roku urosła przecież zaledwie o 0,1 proc.

Te niecałe 33 mld zł mogą imponować, ale to ciągle mikroskala, wertując majątki najbogatszych kobiet na świecie. Jedna Amerykanka, Alice Walton od sieci marketów Walmart, ma majątek szacowany na 393 mld zł, czyli 12 razy większy niż wszystkie nasze najzamożniejsze Polki. Najbogatsza Europejka, Françoise Bettencourt Meyers, główna udziałowczyni koncernu L’Oréal, jest wyceniana na 353 mld zł. Prawie 11 razy więcej niż cała pięćdziesiątka najbogatszych Polek.

Mimo tej przepaści, cieszy, że w polskim biznesie przybywa zamożnych kobiet. W tegorocznym zestawieniu pojawiło się 7 nowych milionerek, które robią biznes w sektorach do tej pory okupowanych wyłącznie przez mężczyzn. To choćby takie branże jak chemia, IT, paliwa, przemysł drzewny.

To już 12. edycja listy 50 najbogatszych Polek. Jeszcze te kilkanaście lat wstecz bohaterka zajmująca pierwsze miejsce musiała dysponować kwotą 2,4 mld zł. Dzisiaj najbogatsza Polka ma już trzykrotnie wyższy majątek. Patrząc na listę od tyłu, to w 2013 r. bohaterka z 50. miejsca dysponowała kwotą 67 mln zł. Obecnie to już prawie dwa razy więcej.

Kto w tym roku znalazł się na szczycie naszego zestawienia?