Lewandowska awansuje w rankingu najbogatszych Polek. Duży skok

Anna Lewandowska po raz pierwszy pojawiła się na Liście 50 najbogatszych Polek w 2018 r. Zadebiutowała na 22. miejscu z majątkiem szacowanym na 204 mln zł. Wtedy dopiero zaczynała w biznesie.

Jak zaczynała Anna Lewandowska

Jest dzieckiem Marii i Bogdana Stachurskich. Ona związana z produkcją i reżyserią filmową. On, operator filmowy. W wieku 11 lat zaczęła trenować karate. Pierwszą pracę podjęła w trzeciej klasie gimnazjum. Pomagała trenerowi na obozach i prowadziła treningi.

Pierwsze zarobione pieniądze to 400 zł stypendium za osiągnięcia sportowe. 300 zł z tej kwoty oddała wtedy mamie.

Od czerwca 2013 r. jest żoną Roberta Lewandowskiego. Poznali się pięć lat wcześniej na obozie studentów AWF na Mazurach. Oboje mówią, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Rok przed ślubem Anna Lewandowska założyła swojego bloga Healthy Plan by Ann. Udzielała na nim porad na temat zdrowego żywienia, treningu oraz motywacji. Zaczęła prowadzić pierwsze grupowe treningi. Rok później wydała pierwszą książkę: „Żyj zdrowo i aktywnie”. Otrzymywała coraz więcej propozycji reklamowych. Już wtedy media pisały, że z samych kontraktów mogła w 2014 r. zarobić swój pierwszy milion złotych.

Najważniejsze firmy Lewandowskiej

W tej chwili Anna Lewandowska trzyma udziały w 10 różnych spółkach. To m.in. Eat by Ann, która prowadzi sklep ze zdrową żywnością. To Levann od suplementów diety. To Moodiphy od kosmetyków czy HPBA od cateringu dietetycznego. Oprócz krajowych biznesów, Anna Lewandowska zaczęła się również rozwijać za granicą. W Barcelonie otwiera multibutik EDAN – nowy koncept Polki łączący w sobie fitness, pilates, szkołę tańca czy warsztaty kulinarne.

– To duża inwestycja, która jest w całości opłacona z zarobionych przeze mnie pieniędzy – mówi Lewandowska.