Znana sieć kawiarni upada. Słynęli z taniej kawy

W połowie października spółka Cofix złożyła wniosek o upadłość. Sprawę prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Wywodząca się z Izreala międzynarodowa sieć kawiarni zadebiutowała nad Wisłą w czerwcu 2020 roku. Obecnie posiada 18 lokali (w tym 7 franczyzowych), które działają w Warszawie, Lublinie, Katowicach oraz Białymstoku.

Cofix kończy działalność w Polsce

Jak zauważa serwis dlahandlu.pl, Cofix zamierzało walczyć z konkurencją przystępnymi cenami, oferując małą kawę za 6 zł, natomiast napoje o większej objętości kosztowały od 9 do 15 zł.

Wniosek o upadłość może mieć związek nie tylko z problemami finansowymi spółki, ale też kontrowersjami wokół jej prezesa. Portal zwraca uwagę, że Błażej Bernard Reiss jest również głównym udziałowcem i prezesem zarządu w spółce Reiven Technologies Polska, która została oskarżona o działania wspierające rosyjską agresję na Ukrainę i w związku z tym znalazła się na liście sankcyjnej MSWiA.

Według resortu spółka uczestniczy w procederze omijania środków ograniczających, polegającym na wywozie towarów podwójnego zastosowania tzw. Common High Priority (CHP) do Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem podmiotów z Kazachstanu oraz Chin. Podmiot dokonywał eksportu towarów znajdujących się na liście towarów podwójnego zastosowania i zaawansowanych produktów technologicznych wykorzystywanych w rosyjskich systemach wojskowych znalezionych na polu bitwy na Ukrainie lub krytycznych dla rozwoju, produkcji lub użytkowania tych systemów. Reiven Technologies Polska sp. z o.o. sprzedawał towary do podmiotu w Kazachstanie oraz do podmiotu w Chinach. Następnie te same towary były przedmiotem importu do Federacji Rosyjskiej. Ich importerem był podmiot rosyjski z siedzibą w Pawłowsku/Petersburgu. Właścicielem rosyjskiego podmiotu jest ta sama osoba, co Reiven Technologies Polska sp. z o.o. czyli Błażej Bernard Reiss.

