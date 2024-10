O tym nagraniu przed wyborami mówiła cała Polska. Sfinansował je Orlen

Jak ustalił dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski, audytorzy Orlenu stwierdzili, że w ramach prowadzonej kampanii medialnej opracowano spot reklamowy zawierający nieprzychylne ówczesnej opozycji treści i ukierunkowany na negatywną kampanię wizerunkową.

We wspomnianym spocie pojawia się lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, prezydent Rosji Władimir Putin i była niemiecka kanclerz Angela Merkel. Obrazom tym towarzyszy głos lektora czytający podpisy pod zdjęciami: „Czy chcesz powrotu do przeszłości, kiedy podnieśli wiek emerytalny, wyprzedawali państwowe firmy obcokrajowcom i próbowali zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów?”. Następnie na zdjęciach widzimy radosną rodzinę z dziećmi, a lektor pyta: „Czy chcesz pewnej i bezpiecznej przyszłości dla Polski, w której każdy Polak jest doceniany, nie ma nielegalnej imigracji, a bariera chroni nasze granice?”.

Pamiętny spot przed referendum. Sfinansował go Orlen

Spot powstał na potrzeby zorganizowanego wraz z wyborami 15 października ogólnokrajowego referendum „15 X w Referendum powiedz 4 x NIE”. Pytania dotyczyły m.in. wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym, podwyższenia wieku emerytalnego czy przyjęcia tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki.

Zdaniem audytorów Orlenu spot był częścią projektu „Akademia aktywności obywatelskiej” skierowanego do młodych ludzi i służącego zwiększeniu ich świadomości i patriotyzmu ekonomicznego. Jak podaje rozgłośnia, 4 października ubiegłego roku, czyli na nieco ponad tydzień przed wyborami parlamentarnymi, Fundacja Orlen przekazała na ten projekt 5 milionów 100 tys. zł. Pieniądze otrzymała powiązana z PiS Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (FRGI), która stała za przygotowaniem spotu.

W komentarzu udzielonym Radiu Zet, fundacja napisała: „Nasze zaangażowanie w kampanię referendalną wynikało z głębokiego przekonania o tym, że pytania referendalne mają szczególne znaczenie dla przyszłych kierunków rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej".

– Nasza kampania referendalna przeprowadzonej w ramach 'Akademii Aktywności Obywatelskiej' przeprowadzona została analogicznie do kampanii zniechęcającej do udziału w referendum, za pośrednictwem treści drukowanych oraz spotu internetowego. Spot skierowany był głównie do ludzi młodych. Grupa wyborcza 18-29 charakteryzowała się dotychczas bowiem nieustabilizowanym światopoglądem i stosunkiem do prawa wyborczego, objawiającego się niższym uczestnictwem w wyborach demokratycznych. Zastosowana przez naszego podwykonawcę kampania polaryzująca miała na celu z jednej strony sprowokowanie młodych odbiorców i zachęcenie do oceny stanowisk uczestników debaty referendalnej, a następnie zapoznanie się z treścią pytań referendalnych i zagłosowaniu w referendum, w tym głosowaniem pozytywnym lub negatywnym – czytamy w oświadczeniu Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji.

