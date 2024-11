Media Markt nie czeka na Black Friday. Promocje ruszyły już teraz

Choć do Black Friday jeszcze trochę czasu (w tym roku przypada 29 listopada), sieć Media Markt postanowiła nie czekać na koniec miesiąca i już teraz uruchomiła akcję promocyjną „Colorful November", w ramach której przez cały miesiąc sprzedawać będzie poszczególne produkty w niższych cenach.

Media Markt nie czeka na Black Friday. Co w promocji?

Jak podaje serwis spidersweb.pl, w atrakcyjnej cenie można nabyć m.in. 55-celowy telewizor Samsung OLED QE55S85DAEXXH. Jego dotychczasowa cena to 4699 zł, teraz kosztuje on 3999 zł, czyli o 700 zł mniej. Atutem telewizora jest m.in. system operacyjny Tizen, który umożliwia dostęp do najnowszych aplikacji i usług, a także sterowanie inteligentnymi urządzeniami za pomocą SmartThings dostępnej zarówno na system Android, jak i iOS.

W ramach "kolorowego listopada" 500 zł mniej zapłacimy za odkurzacz bezprzewodowy Philips 8000 Aqua Plus XC8349/01. Jego cenę obniżono z 2199 do 1699 zł. Dzięki technologii PowerBlade i PowerCyclone 10, odkurzacz oferuje sporą – jak na bezprzewodową specyfikę urządzenia – moc ssania. Za sprawą akumulatora litowo-jonowego o napięciu 25,2 V możliwe jest jego użytkowanie przez nawet 80 minut, a ergonomiczna końcówka 360 stopni umożliwia precyzyjne odkurzanie trudno dostępnych miejsc.

Zwolennicy tradycyjnego odkurzacza mogą kupić taniej odkurzacz workowy Beko VCC 34801 AG, którego cena spadła z 279 do 199 zł. Produkt posiada silnik o mocy 800 W. Producent wyposażył urządzenie w skuteczny system filtracji kurzu i alergenów, a duży, wymienny worek o pojemności 2,1 litra umożliwia dłuższe użytkowanie bez częstej potrzeby opróżniania.

W promocji dostępny jest również m.in. laptop HP 15-fc0056nw. Jego cenę obniżono z 1699 do 1399 zł. Produkt reklamowany jest jako wydajna propozycja dla osób szukających laptopa do codziennej pracy. Urządzenie wyposażono w procesor AMD Ryzen 3 7320U oraz 8 GB pamięci RAM, co zapewnia płynne działanie podczas pracy z kilkoma programami jednocześnie, a dysk SSD o pojemności 512 GB pozwala na przechowywanie dużej ilości danych. Laptop posiada również bezprzewodową łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3.

Prawie 700 zł mniej za piekarnik

Znacząca obniżka – z 2249 do 1599 zł – objęła piekarnik do zabudowy Whirlpool 8480 NB, który oferuje funkcję czyszczenia pirolitycznego, umożliwiającą łatwe usuwanie zabrudzeń poprzez wypalanie resztek jedzenia w wysokiej temperaturze. Dzięki technologii Cook3, w piekarniku można jednocześnie piec trzy różne potrawy bez mieszania smaków i zapachów. Funkcja Ready2Cook pozwala na szybkie rozpoczęcie pieczenia bez konieczności wstępnego nagrzewania, co oszczędza czas i energię.

