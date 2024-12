Metro w kolejnym polskim mieście. Bruksela pomoże?

Po 2025 roku ma ruszyć budowa metra w Krakowie. Do tego czasu ma zostać uzyskana decyzja środowiskowa, a także dokumentacja projektowa i decyzje realizacyjne dla pierwszego odcinka metra.

UE sfinansuje budowę metra w Krakowie?

W poniedziałek odbyło się posiedzenie powołanej pod koniec września Rady Naukowo-Technicznej ds. Budowy Metra w Krakowie. Jak podaje gazetakrakowska.pl, gremium z udział wiceprezydenta miasta Stanisława Mazura dyskutowało m.in. o modelach finansowania inwestycji, w tym o możliwości wsparcia w rym zakresie ze strony unijnych instytucji.

W ostatnim czasie głośno było o probelmach z finansowaniem metra w Krakowie. W budżecie na przyszły rok nie przewidziano pieniędzy na ten cel. W odpowiedzi na interpelację posła Rafała Komarewicza Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że o zabezpieczenie takich środków nie wnioskował wojewoda małopolski.

– Nie ma finansowania na ten moment w budżecie, ponieważ na ten moment tego finansowania nie potrzebujemy – wyjaśniał prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

– Jesteśmy na etapie decyzji środowiskowych. Jak one będą wydane dopiero wtedy będzie projekt budowlany i dopiero jak będzie projekt budowlany, na podstawie tego projektu będzie można wnioskować o środki, czy to zewnętrzne unijne, czy to kredyty, czy to w budżecie centralnym – dodał.

Na razie na prace związane z przygotowaniem budowy metra zarezerwowano w projekcie budżetu miasta na przyszły rok kwotę 900 tys. zł. Szacuje się, że że koszt budowy pierwszej linii metra w Krakowie to ok. 13 mld zł. Przewidywany koszt pozyskania taboru wyniesie ok. 1,5 mld zł.

W pierwszym etapie ma być realizowany środkowy, ok. 6-kilometrowy odcinek pierwszej linii metra wschód–zachód, biegnący od ronda Młyńskiego do ul. Piastowskiej. W kolejnych etapach linia miałaby zostać przedłużona na wschód – w kierunku Wzgórz Krzesławickich w Nowej Hucie oraz na zachód – w okolice ul. Jasnogórskiej w Bronowicach. Łącznie pierwsza linia ma mieć ok. 26 km długości.

