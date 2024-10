Metro w kolejnym polskim mieście. Prezydent przekazał dobre wieści

– Jesteśmy o krok bliżej budowy metra w Krakowie! Urząd Miasta przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dokumentację konieczną do wydania decyzji środowiskowej. Otworzy to drogę do ogłoszenia przetargu na prace projektowe i budowlane. Przygotowanie decyzji środowiskowej jest najistotniejszym i najbardziej czasochłonnym etapem – napisał na platformie X prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Włodarz stolicy Małopolski poinformował również, że w przyszłym roku miasto wybierze wykonawcę dla pierwszego odcinka metra. Z kolei w tym tygodniu w urzędzie miasta rozpocznie działanie wyspecjalizowane biuro ds. metra w Wydziale Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, które – jak napisał Miszalski – „zajmie się wyłącznie przygotowaniem najważniejszej inwestycji dla Krakowa w najbliższych latach".

Przypomnijmy, że wybrany wiosną tego roku na prezydenta miasta Miszalski zapowiedział przyspieszenie prac nad budową metra w Krakowie pod koniec sierpnia. Nowy prezydent przypomniał, że wstępne prace w tym zakresie ruszyły po referendum zorganizowanym 10 lat temu (w przeprowadzonym w maju 2014 roku głosowaniu, ponad 55 proc. mieszkańców opowiedziało się za budową metra). Proces ten – jak stwierdził samorządowiec – „postępował nie tak dynamicznie, jak można było oczekiwać". W połowie września powołana została 17-osobowa rada naukowo-techniczna ds. budowy metra w mieście.

Metro w Krakowie. Kiedy ruszy budowa?

Budowa metra w Krakowie ma ruszyć po 2025 roku. Do tego czasu ma bowiem zostać uzyskana wspomniana decyzja środowiskowa, a także dokumentacja projektowa i decyzje realizacyjne dla tego pierwszego odcinka metra. Będzie miał on 6 kilometrów długości, a jego szacunkowy koszt to ok. 3 mld zł (pokryją go fundusze unijne, a także środki z budżetu państwa i miasto).

Trasa pierwszego odcinka metra powiedzie od skrzyżowania ulic Reymonta i Piastowskiej do rejonu ronda Młyńskiego. Najważniejszymi punktami przesiadkowymi będą trzy stacje w centrum miasta: w pobliżu dworca głównego, teatru Bagatela i ronda Mogilskiego.

