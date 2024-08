Metro już nie tylko w Warszawie. Wiadomo, kiedy ruszą prace

Władze Krakowa przedstawiły w środę informację o przygotowaniach do budowy metra. Prezydent Aleksander Miszalski przypomniał, że wstępne prace w tym zakresie ruszyły po referendum zorganizowanym 10 lat temu (w przeprowadzonym w maju 2014 roku głosowaniu, ponad 55 proc. mieszkańców było na "tak"). Proces ten – jak stwierdził włodarz Krakowa – "postępował nie tak dynamicznie, jak można było oczekiwać". Miszalski przypomniał, że już w trakcie swojej kampanii wyborczej sygnalizował, iż budowa metra będzie jednym z jego priorytetów. – Bardzo poważnie do tego podchodzę i chciałbym ten proces zdynamizować – podkreślił prezydent Krakowa.

Samorządowiec zapowiedział, że w najbliższych tygodniach powoła radę konsultacyjno-naukową budowy metra w Krakowie, złożoną ze specjalistów z całej Polski.

Metro w Krakowie za 8 lat?

Za projekt budowy metra odpowiedzialny będzie wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur. Zadeklarował on, że budowa podziemnej kolei w Krakowie rozpocznie się po 2025 roku. Pierwszy tzw. „centralny" etap metra będzie prowadził z Nowej Huty do okolic ulicy Piastowskiej. Będzie miał 6 kilometrów długości i ma kosztować 3 mld zł.

– Nie ma poważniejszego wyzwania niż budowa metra w mieście. Wszystkie decyzje, uwarunkowania i rozstrzygnięcia powinny zapaść do końca 2025 roku. Taki jest harmonogram. Chcemy, żeby dominowało finansowanie publiczne. Zakładamy, że tak jak Warszawa była hojnie wspierana z budżetu państwa, my też byśmy otrzymali dotację z budżetu centralnego. Do tego chcemy mocno też powalczyć o środki europejskie – zapowiedział wiceprezydent Krakowa.

Najważniejsza decyzja, czyli decyzja środowiskowa, bez której inwestycja nie może się rozpocząć, ma zostać wydana w pierwszym bądź drugim kwartale przyszłego roku. Cel jest taki, by pierwsi pasażerowie przynajmniej na części linii numer jeden podróżowali od 2032 roku.

