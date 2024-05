Krakowska Strefa Czystego Transportu jednak nie w tym roku. Jest nowy harmonogram

Z początkiem lipca w Krakowie miała zacząć obowiązywać Strefa Czystego Transportu (SCT). Plan był taki, by po 1 lipca 2024 r. do Krakowa nie mogły wjeżdżać samochody spełniające normy Euro 1 dla benzyny i Euro 2 dla silników Diesla – ale tylko te, które już teraz są zarejestrowane i nie zmienią właściciela przez najbliższe półtora miesiąca.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie

Auto kupione i zarejestrowane po 1 marca 2023 r., by wjechać do Krakowa po 1 lipca 2024 r., musiałoby spełniać już normy docelowe, czyli te, które wejdą już dla wszystkich za cztery lata (1 lipca 2026 r. – Euro 3 dla benzyny oraz Euro 5 dla diesli). Krakowscy urzędnicy przewidzieli też wyłączenia od zakazu: swobodnie po mieście miałyby jeździć samochody elektryczne i napędzane wodorem i gazem ziemnym, a także kilkadziesiąt innych rodzajów pojazdów –przede wszystkim o samochody należące do wszelkich służb mundurowych i ratowniczych. Ale także samochody, którymi podróżują osoby z niepełnosprawnościami.

Tak się jednak nie stanie, bo wejście w życie przepisów o Strefie Czystego Transportu w Krakowie zostanie przesunięte. Radni dostali projekt uchwały, która zmienia termin na 1 stycznia 2026 roku. To efekt styczniowego rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa z listopada 2022 roku o wprowadzeniu w mieście Strefy Czystego Transportu. Ponieważ nie zapadł wyrok prawomocny, uchwała o SCT nadal obowiązuje i przynajmniej teoretycznie strefa miałaby wejść w życie 1 lipca. Stąd konieczność zmiany przez radnych terminu jej obowiązywania.

SCT. Ruszy kolejna tura konsultacji

Zwolennikiem SCT w kształcie przygotowanym przez radnych poprzedniej kadencji nie jest też Aleksander Miszalski. Jego zdaniem należy wrócić do konsultacji z mieszkańcami i ponownie przeanalizować różne kwestie. Krakowscy urzędnicy zapowiedzieli we wtorek, że tak właśnie będzie.

Na początku w mieście zostanie przeprowadzona duża kampania informacyjno-edukacyjna poświęcona wpływowi zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego na zdrowie ludzi, a także przedstawienie korzyści, jakie może mieć wprowadzenie SCT w Krakowie. Jednocześnie będą prowadzone ankiety i konsultacje dotyczące kształtu SCT. Po konsultacjach radni otrzymają nowy projekt uchwały o SCT.

