Duże polskie miasto chce mieć metro. Brakuje kluczowego elementu

Pod koniec sierpnia władze Krakowa przedstawiły informację o przygotowaniach do budowy metra. Prezydent Aleksander Miszalski przypomniał, że wstępne prace w tym zakresie ruszyły po referendum zorganizowanym 10 lat temu (w przeprowadzonym w maju 2014 roku głosowaniu, ponad 55 proc. mieszkańców było na „tak"). Proces ten – jak stwierdził włodarz Krakowa – „postępował nie tak dynamicznie, jak można było oczekiwać". – Bardzo poważnie do tego podchodzę i chciałbym ten proces zdynamizować – podkreślił prezydent Krakowa.

W połowie września powołana została 17-osobowa rada naukowo-techniczna ds. budowy metra w Krakowie.

Budowa metra w stolicy Małopolski ma ruszyć po 2025 roku. Pierwszy tzw. „centralny" etap metra będzie prowadził z Nowej Huty do okolic ulicy Piastowskiej. Będzie miał 6 kilometrów długości, a jego szacunkowy koszt to ok. 3 mld zł. Decyzja środowiskowa, a także dokumentacja projektowa i decyzje realizacyjne dla tego fragmentu mają zostać uzyskane do końca przyszłego roku. W kolejnych etapach linia miałaby zostać przedłużona na wschód – w kierunku Wzgórz Krzesławickich w Nowej Hucie oraz na zachód – w okolice ul. Jasnogórskiej w Bronowicach. Łącznie pierwsza linia ma mieć ok. 26 km długości i kosztować ok. 13 mld zł. Tabor ma kosztować ok. 1,5 mld zł.

Metro w Krakowie. Nie ma wniosku do resortu finansów

O rządowe wsparcie finansowe dla budowy metra w Krakowie zapytał premiera Donalda Tuska w interpelacji poselskiej poseł Rafał Komarewicz z Polski 2050. Jak podaje Portal Samorządowy, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak przypomniał w odpowiedzi, że dofinansowanie zadań własnych samorządu ze środków krajowych budżetu państwa odbywa się na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej, w tym wypadku wojewody małopolskiego. Może on wystąpić z takim wnioskiem do ministra finansów (jeśli tak się nie stanie, minister nie ma prawnych możliwości bezpośredniego przekazania środków poszczególnym podmiotom). Portal podaje, że do tej pory jednak żaden wniosek o środki na budowę metra w Krakowie nie został przez wojewodę małopolskiego przekazany do resortu finansów.

Wiceminister infrastruktury przypomina, że instrumenty finansowe skierowane do samorządów jak m.in. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, czy rezerwa subwencji ogólnej czy przedsięwzięcia infrastrukturalne na terenie m.in. miasta Krakowa nie przewidują finansowania budowy metra.

