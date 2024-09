Dzieje się na S7. „Najdłuższa tego typu budowla w Polsce"

– Zaczęliśmy nasuwanie pierwszych segmentów estakady będącej częścią budowanej w krakowskiej Nowej Hucie trasy S7 – informuje w komunikacie krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Obiekt będzie miał 1589 m długości i 20 m wysokości. Połączy okolice ul. Łowińskiego i Morcinka.

„Najdłuższa budowla w Polsce"

W komunikacie podkreślono, że zbudowano już 340 m estakady. – To jezdnia biegnąca z północy, powstała w okolicy ul. Morcinka. Teraz zaczynamy nasuwanie od strony ul. Łowińskiego. Początkowo estakada pobiegnie wzdłuż torów kolejowych, a następnie skręci w prawo nad torami i płynącą pod nimi rzeką Dłubnią aby finalnie połączyć się z już istniejącą częścią obiektu – podaje GDDKiA w Krakowie.

– Dziś jest to najdłuższa tego typu budowla w Polsce. Nigdzie nie wysuwa się segmentów na niemal kilometr. Dodatkową trudnością inżynieryjną tego zadania jest zakręt, który muszą pokonać poszczególne elementy konstrukcji – dodano.

Pierwsze segmenty były przygotowywane przez miesiąc. Teraz – jak zapewniają drogowcy – cały proces prac znacznie przyśpieszy. Przygotowanie jednego segmentu i jego wysunięcie będzie trwało tydzień. Segmenty mają długość od 17 do 26 m. Te największe ważą 762 t. Wysuwane są z prędkością 4-6 m/h, czyli 7-10 cm na minutę. – W sierpniu 2025 r. planujemy zakończyć nasuwanie segmentów i połączyć obie części jezdni – zapowiada krakowska GDDKiA.

Ten odcinek to ostatnia część trasy ekspresowej S7, której brakuje do połączenia Warszawy i Krakowa. Trasa składa się z dwóch części. Pierwsza to tzw. odcinek pozamiejski, w większości dwupasmowa droga ekspresowa łącząca Widomą z węzłem Mistrzejowice. Od węzła Raciborowice S7 będzie miała trzy pasy. Całość ma ponad 13 km. Udostępnienie jej do ruchu planowane jest na koniec tego roku. Zostanie połączona tymczasowym zjazdem z S52 Północną Obwodnicą Krakowa.

Czytaj też:

W końcu nie będzie tam korków. Nowa droga tuż tużCzytaj też:

Kto pomaga powodzianom, nie płaci za przejazd kluczową drogą