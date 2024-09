Kiedy trasa S7 połączy Warszawę i Trójmiasto? Brakuje ważnych odcinków

Droga ekspresowa S7, docelowo biegnąca od Bałtyku po Tatry, jest gotowa w 77 proc. – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W użytkowaniu jest 577,8 z ok. 750 km. Brakuje odcinków przylegających bezpośrednio do Warszawy i Krakowa.

Droga S7 – brakujące odcinki

Zdecydowana większość drogi ekspresowej S7 Trójmiasto – Warszawa jest w użytku, ale brakuje odcinków między węzłami Płońsk Południe i Bemowo. Łącznie to pięć odcinków o długości ok. 56,6 km. W realizacji są cztery z nich, z czego na etapie fizycznej budowy – trzy.

Prace budowlane trwają na odcinku Płońsk – Czosnów. Trzy kontrakty, które go obejmują, warte są w sumie ponad 1,9 mld zł. Wszystkie umowy na projekty i budowę zawarto w 2020 r.

Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka prasowa mazowieckiego oddziału GDDKiA, w odpowiedzi na pytania money.pl poinformowała, że odcinki Płońsk Południe – Załuski, Załuski – Modlin, a także Modlin – Czosnów prawdopodobniezostaną oddane za dwa lata.

– Szacujemy, że w 2026 r. odcinki zostaną oddane do ruchu. Jest to uzależnione od wielu czynników, m.in. warunków atmosferycznych czy nieprzewidzianych sytuacji na placu budowy – poinformowała rzeczniczka.

Drogowcy podsumowali prace w wakacje

Kilka dni temu GDDKiA podsumowała swoje letnie działania. W ciągu 2 miesięcy oddano do użytku 76 km dróg w kilku województwach.

Na Śląsku 2 lipca kierowcy zyskali 6 km przebudowanej drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Podwarpie i Dąbrowa Górnicza Pogoria. Przy okazji powstało ponad 2 km ścieżek rowerowych.

Z końcem miesiąca, bo 31 lipca, zakończono budowę S3 na Dolnym Śląsku. Kierowcy zyskali dwujezdniową drogą ekspresową pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Jej kluczowym elementem są dwa dwunawowe tunele o długości ok. 2,3 km (TS-26) oraz ok. 320 m (TS-32). To ostatni fragment trasy S3 w województwie dolnośląskim. Łącznie ze zrealizowanymi już odcinkami od Troszyna w woj. zachodniopomorskim, przez woj. lubuskie aż do Lubawki na Dolnym Śląsku kierowcy mają do dyspozycji 436 km drogi ekspresowej S3.

