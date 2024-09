Drogowcy podsumowują wakacje. Sprawdź, co się zmieniło (i zmieni) na Twojej trasie

GDDKiA podsumowuje swoje letnie działania. W ciągu 2 miesięcy oddano do użytku 76 km dróg w kilku województwach.

Na Śląsku 2 lipca kierowcy zyskali 6 km przebudowanej drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Podwarpie i Dąbrowa Górnicza Pogoria. Przy okazji powstało ponad 2 km ścieżek rowerowych.

Z końcem miesiąca, bo 31 lipca, zakończono budowę S3 na Dolnym Śląsku. Kierowcy zyskali dwujezdniową drogą ekspresową pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Jej kluczowym elementem są dwa dwunawowe tunele o długości ok. 2,3 km (TS-26) oraz ok. 320 m (TS-32). To ostatni fragment trasy S3 w województwie dolnośląskim. Łącznie ze zrealizowanymi już odcinkami od Troszyna w woj. zachodniopomorskim, przez woj. lubuskie aż do Lubawki na Dolnym Śląsku kierowcy mają do dyspozycji 436 km drogi ekspresowej S3.

Budowa dróg: mazowieckie i warmińsko-mazurskie

8 sierpnia drogowcy udostępnili pierwszy z trzech odcinków autostrady A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Trasa od węzła Siedlce Zachód do węzła Siedlce Południe to część przyszłej południowej autostradowej obwodnicy miasta.

13 sierpnia oddano ok. 13 km dwujezdniowej drogi ekspresowej i ok. 3 km jednojezdniowej obwodnicy Mrągowa w ciągu DK16 i DK59.

W woj. wielkopolskim 23 sierpnia udostępniono do ruchu ponad 3-kilometrową obwodnicę Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32. To już druga obwodnica w Wielkopolsce zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). Inwestycja została objęta bezzwrotnym wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Budowa dróg: małopolskie i powrót do Mińska Maz.

26 sierpnia w woj. małopolskim doszło do otwarcia 5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Miechowem a Szczepanowicami. Połączył on już funkcjonujące odcinki (Moczydło – Miechów i Szczepanowice – Widoma), dzięki czemu na północ od Krakowa, dokładnie od Widomej, kierowcy mają do dyspozycji blisko 260 km nieprzerwanej drogi ekspresowej do Warszawy.

Na koniec wakacji drogowcy powrócili z przecinaniem wstęgi do Mińska Mazowieckiego i udostępnili 8,5 km autostrady A2, od końca obwodnicy Mińska Maz. Do Węzła Groszki. 29 sierpnia déjà vu… woj. mazowieckie, ponownie autostrada A2 na wschód od Warszawy. „To nie byle jakie otwarcie, ponieważ po pierwsze – dzięki temu kierowcy mogą już zapomnieć o zatorach tworzących się w Kałuszynie. Po drugie – dzięki oddaniu tego odcinka do ruchu A2 ma już ponad 500 km długości!” – informuje GDDKiA.

„I na koniec wakacji, 30 sierpnia – bonus. Zawracamy na południe kraju i znów woj. małopolskie. Tym razem kierunek oblegany nie tylko podczas wakacyjnych podróży. Podhale i zakopianka. Otworzyliśmy dla kierowców nową, dwujezdniową drogę krajową nr 47 z Rdzawki do Nowego Targu. Trasa została udostępniona na zasadzie przejezdności” – czytamy dalej w komunikacie.

Co to oznacza w praktyce? To, że choć dla podróżujących poruszanie się nową dwupasmówką będzie ogromnym ułatwieniem, to nadal jednak jest to teren budowy. Przeniesienie ruchu na nową zakopiankę to kolejny etap, który przybliża termin zakończenia całej inwestycji.

Nowe umowy GDDKiA

GDDKiA uważa, że plan pracy na wakacje zrealizowała z nawiązką. Przygotowuje się też do kolejnych realizacji. Od 20 czerwca do 30 sierpnia podpisała 13 umów na realizację nowych odcinków dróg o łącznej długości blisko 180 km. Wartość tych kontraktów przekroczyła 6,2 mld zł. Były to m.in. umowy na realizację czterech odcinków drogi ekspresowej S10 (Cybowo-Łowicz, Witankowo-Piła Północ, Stargard Wschód-Suchań i Recz-Cybowo) i dwóch S 11 (Oborniki-Poznań wraz z obwodnicą Obornik, Siemianice-Gotartów), które skomunikują zachodnią i środkową część Pomorza z resztą kraju. S10 (o długości ok. 410 km) stanowić będzie najkrótsze połączenie drogowe Szczecina z Warszawą, z kolei S11 (o długości ponad 580 km) ułatwi dojazd z Kołobrzegu i Koszalina do miast wchodzących w skład konurbacji górnośląskiej.

Podpisano też umowę na odcinek S19, będącej częścią szlaku Via Carpatia. To kluczowy korytarz transportowy łączący Europę północną i południową. Na terenie Polski długość trasy Via Carpatia wyniesie ok. 700 km. Ostatnia podpisana umowa (20 sierpnia) dotyczyła fragmentu S17 między Izbicą a węzłem Zamość Sitaniec. Jest to pierwszy fragment S17 prowadzącej z Piask do Zamościa, który przechodzi do etapu realizacji.

