Świadczenie na dziecko wzrośnie o 100 proc. Zobacz kto skorzysta

Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nowelizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która zakłada wzrost kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że nowe przepisy będą dotyczyć świadczeń przyznanych od 1 października 2024 roku, co oznacza, że osoby uprawnione otrzymają wyrównanie za ten okres.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie alimentacyjne przysługuje w sytuacji, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1209 zł netto miesięcznie. Dotychczas maksymalna wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 500 zł i nie była zmieniana od momentu wejścia w życie ustawy w 2008 roku. Celem nowelizacji jest dostosowanie wysokości wsparcia do obecnych realiów ekonomicznych oraz zapewnienie dodatkowej pomocy rodzinom o niskich dochodach.

Fundusz alimentacyjny pozwala na wypłatę świadczeń dla osób, które nie otrzymują alimentów z powodu bezskuteczności egzekucji. Świadczenie może być przyznane do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli uprawniona osoba kontynuuje naukę. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z świadczenia bezterminowo.

Odpowiedź na wyzwania demograficzne

Polska zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Według danych GUS, w czerwcu 2024 roku w Polsce urodziło się jedynie 19 tys. dzieci, co jest jednym z najniższych wyników w ostatnich latach. Dla porównania, w październiku 2017 roku liczba urodzeń wynosiła 403,7 tys. W ciągu 12 miesięcy zakończonych w czerwcu 2024 roku urodziło się łącznie 259,7 tys. dzieci — najmniej od czasów II wojny światowej. W tym samym czasie liczba zgonów w Polsce rośnie, pogłębiaąc problem demograficzny.

Podwojenie świadczenia alimentacyjnego ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby wsparcia rodzin, szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Długo oczekiwana zmiana ma na celu nie tylko poprawę sytuacji ekonomicznej rodzin, ale również może przyczynić się do stabilizacji liczby urodzeń w Polsce.

