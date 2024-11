To świadczenie wzrośnie o 100 proc. Sprawdź komu przysługuje

Rząd podjął decyzję o podwyższeniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zamiast dotychczasowych 500 zł, osoby uprawnione otrzymają aż 1000 zł miesięcznie. Nowe przepisy wejdą w życie z wyrównaniem od 1 października 2024 roku, co oznacza, że podwyższone świadczenia trafią do rodzin już w najbliższych miesiącach.

Alimenty dostosowane do rosnących kosztów życia

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego pozostawało na poziomie 500 zł od 2008 roku, kiedy to wprowadzono ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przez 16 lat kwota ta nie była zmieniana, mimo że koszty życia w Polsce znacząco wzrosły. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, aktualizacja świadczeń była konieczna, aby dostosować je do realiów i zapewnić dzieciom lepsze warunki utrzymania.

Zgodnie z nowymi przepisami, które Rada Ministrów zatwierdziła 5 listopada, podwyżka wyniesie 100%, co oznacza, że maksymalna kwota świadczenia wzrośnie do 1000 zł miesięcznie. Wypłaty z wyrównaniem od października obejmą osoby, które spełniają warunki określone w ustawie.

Dla kogo nowe świadczenie?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, pod warunkiem bezskutecznej egzekucji alimentów od rodzica. Uprawnieni do otrzymania wsparcia to:

osoby do ukończenia 18. roku życia,

osoby uczące się w szkołach lub na uczelniach – do ukończenia 25. roku życia,

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych.

Nowe przepisy dotyczą zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców spełniających określone warunki, w tym tych przebywających na terenie Polski na podstawie specjalnych zezwoleń lub uzyskujących status uchodźcy.

Kiedy świadczenia nie przysługują?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie są przyznawane w sytuacji, gdy osoba uprawniona:

została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,

zawarła związek małżeński.

Podwyżka świadczeń alimentacyjnych to część planu Koalicji Obywatelskiej zawartego w programie „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”. Decyzja rządu ma realnie poprawić sytuację materialną rodzin, które zmagają się z problemami w egzekwowaniu alimentów od dłużników. Wysokość świadczenia wreszcie odpowiada obecnym potrzebom społecznym i ekonomicznym.

Podniesienie wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 1000 zł miesięcznie to przełomowa zmiana, na którą czekało wiele rodzin. Wypłaty z wyrównaniem od 1 października 2024 roku mają na celu zapewnienie lepszych warunków utrzymania dzieci oraz wsparcie dla osób, które dotąd zmagały się z niewypłacalnością dłużników alimentacyjnych.

Czytaj też:

Nawet 50 tys. kary dla pracodawców. Trwają prace nad ustawąCzytaj też:

Polacy masowo uchylają się od tego obowiązku. Karą może być nawet więzienie