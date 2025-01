Nowy ranking kont oszczędnościowych. Minimum 7 proc. w siedmiu bankach

Serwis Bankier.pl przygotował ranking kont oszczędnościowych dla posiadaczy oszczędności w wysokości minimum 20 tys. zł. O miejscu w zestawieniu decyduje proponowane oprocentowanie.

Ranking kont oszczędnościowych. Gdzie 8 proc?

Pierwsze miejsce przypadło aż trzem kontom, które proponują 8 proc. w skali roku. Pierwsze z nich to Konto Mega Oszczędnościowe Alior Banku. Propozycja ta skierowana jest do nowych klientów banku, którzy założą Konto Jakże Osobiste, wpłacą nowe środki i każdego miesiąca w czasie promocji będą wykonywać minimum pięć płatności kartą. Podana stawka obowiązuje trzy miesiące i dotyczy środków do 50 000 zł.

Druga propozycja z 8 proc. oprocentowaniem to Konto Lokacyjne w promocji „Konta z Bonusem” BNP Paribas Banku Polska. Konto mogą otworzyć nowi klienci, którzy wraz z kontem oszczędnościowym otworzą konto osobiste. Formalności należy załatwić w oddziale banku. Stawka może obowiązywać do końca maja, jeśli klient co miesiąc będzie zapewniał wpływy w wysokości co najmniej 1000 zł oraz wykona co najmniej sześć transakcji kartą. Co istotne, warunków tych nie trzeba spełniać w miesiącu założenia konta oraz w kolejnym miesiącu. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Ostatnia propozycja z 8 proc. stawką to Elastyczne Konto Oszczędnościowe od VeloBanku. Oferta skierowana jest do nowych klientów otwierających konto oszczędnościowe w kanałach zdalnych. Konieczne jest również wyrażenie zgód marketingowych. Wspomniana stawka 8 proc. obowiązuje przez 92 dni. Takim oprocentowaniem objęta jest kwota nieprzekraczająca 100 000 zł.

Drugie miejsce zajmuje Nest Konto Oszczędnościowe z oferty Nest Banku. Proponowana stawka to stawka to 7,10 proc. w skali roku na 90 dni do 100 000 zł. Na trzecim miejscu uplasowały się natomiast trzy propozycje z 7 proc. oprocentowaniem. Chodzi o:

Konto Oszczędnościowe Banku Pekao (na 152 dni do 100 000 zł),

Otwarte Konto Oszczędnościowe ING Banku Śląskiego (na trzy miesiące do kwot poniżej 200 tys. zł),

Konto Oszczędnościowe na Start Raiffeisen Digital Banku (na trzy miesiące, do 200 tys. zł).

