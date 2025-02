Polacy boją się wypełnić PIT? Zniechęca nas zwłaszcza jedno

15 lutego ruszyło rozliczanie podatku dochodowego za rok 2024. Potrwa ono do 30 kwietnia. Podatnicy mają do wyboru kilka metod składania deklaracji. Można to zrobić online – przez system Twój e-PIT lub stronę podatki.gov.pl. Można też złożyć deklarację PIT osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie PITax rozliczenie podatku dochodowego to dla wielu Polaków wciąż duże wyzwanie. Co czwarty z nas uważa, że system podatkowy w naszym kraju jest nieprzejrzysty i przyznaje, że nie rozumie zasad ulg podatkowych, które mogłyby zmniejszyć wysokość zobowiązania wobec skarbówki.

PIT 2025. Polacy boją się popełnić błąd

Podatnicy nie kryją, że mają obawy przed popełnieniem błędu. Z danych, które przytacza Money.pl wynika, że ponad połowa ankietowanych (55,5 proc.) przyznaje, że ma wątpliwości co do poprawności swojego rozliczenia. – System ulg i odliczeń jest zbyt skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy. To sprawia, że podatnicy obawiają się błędów i często nie wykorzystują dostępnych preferencji – komentuje Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy PITax.

Z badania wynika, że mimo obaw dość szybko zabieramy się za rozliczenie z fiskusem. 38 proc. ankietowanych twierdzi, że robi to od razu po starcie okresu rozliczeniowego, a tylko 7 proc. zostawia to na ostatnią chwilę. Również 38 proc. badanych twierdzi, że wypełnienie deklaracji zajmuje im od 30 do 60 minut. Zaledwie 4,5 proc. respondentów przyznaje, że potrzebuje na to więcej niż dwóch godzin.

Badanie pokazuje, że Polacy poszukują narzędzi do rozliczeń PIT, które nie tylko umożliwiają szybkie i intuicyjne składanie deklaracji, ale także pomagają w znalezieniu ulg. 37 proc. respondentów wskazuje, że kluczowym czynnikiem jest darmowy dostęp do takich programów, 29 proc. ceni podpowiedzi dotyczące ulg, a co czwarty badany oczekuje prostoty obsługi.

Eksperci przyznają, że co prawda cyfryzacja i dostęp do nowoczesnych aplikacji znacząco ułatwiły proces rozliczeń, ale wciąż brakuje szeroko dostępnej edukacji podatkowej. – Polska jest liderem cyfryzacji podatkowej, ale kluczowe jest to, by narzędzia nie tylko ułatwiały składanie PIT-u, ale także edukowały podatników, pomagając im w pełnym wykorzystaniu ulg – tłumaczy Krzysztof Biernacki.

