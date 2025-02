Robert Lewandowski nie zatrzymuje się. Znamy szczegóły nowej inwestycji

Robert Lewandowski rozszerza swoją działalność w branży nieruchomości. Firma Monting Development, w której udziałowcem jest kapitan polskiej reprezentacji poinformowała, że planuje zrealizować kolejną inwestycję, tym razem na warszawskim Ursynowie. Deweloper podał, że zawarł przedwstępną umowę zakupu działki o powierzchni 1257 mkw., zlokalizowanej u zbiegu ulic Cynamonowej i Indiry Gandhi.

Nowa inwestycja Roberta Lewandowskiego

Jak przypomina „Przegląd Sportowy" wcześniej sąsiednią działkę przy Cynamonowej kupiła za 82 mln zł firma Munja B14, należąca do Danilo Djurovicia, wspólnika Lewandowskiego w Monting Development i prezesa tej firmy. Zainwestowali w tereny po dawnym ursynowskim Fortepianie. To centrum handlowo-usługowe, które miało powstać, ale nigdy nie zostało wybudowane. Działka, na której planowano tę inwestycję, pozostawała pusta, a władze Ursynowa od lat zastanawiały się, co zrobić z tym miejscem.

To kolejna inwestycja firmy „Lewego". Na początku lutego pisaliśmy, że Monting Development zainwestował w działkę przy ul. Chłodnej na warszawskiej Woli, gdzie mają powstać ekskluzywne apartamenty. Z informacji przekazanych przez „Gazetę Wyborczą" wynika, że wartość nieruchomości to około 100 mln zł. Sprzedawcą działki był Archicom, spółka należąca do Grupy Echo Investment.

Prezes Monting Development, Danilo Djurović, podkreślił, że inwestycja przy ulicy Chłodnej będzie projektem o wyjątkowym charakterze. Planowane apartamenty mają wyróżniać się nowoczesnym designem oraz najwyższą jakością wykonania.

Robert Lewandowski zaangażował się także w realizację wyjątkowego osiedla "Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich" w gminie Lesznowola. Inwestycja uzyskała niedawno pozwolenie na budowę pierwszego etapu, w ramach którego powstanie budynek z 285 mieszkaniami.

Czytaj też:

Inwestycja Roberta Lewandowskiego nabiera rozpędu. Jest pozwolenie na budowęCzytaj też:

Robert Lewandowski pokazał wielkie serce. Polak ze szczególnym gestem dla dzieci