Zmiany dla posiadaczy lokat na horyzoncie. Domański podał termin

Minister finansów Andrzej Domański w wywiadzie dla Polsat News przekazał, że chciałby obniżać podatki związane z formami oszczędzania.

– Stąd ta decyzja o obniżeniu podatku od zysków kapitałowych. Chcielibyśmy, aby więcej oszczędności Polaków trafiało choćby na giełdę, gdzie stopy zwrotów są atrakcyjne – powiedział szef resortu finansów. – Jeżeli chodzi o tzw. podatek Belki, to mamy projekt zmian. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy ta propozycja trafi na stół – dodał.

Podatek Belki po zmianach

Przygotowywany przez Ministerstwo Finansów projekt zakłada zwolnienie z podatku Belki dla dochodów z oszczędności i inwestycji do 100 tys. zł. To oznacza ulgę dla oszczędzających na lokatach, obligacjach skarbowych oraz inwestujących na giełdzie.

W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Jarosław Neneman wyjaśnił, że projekt zmian obejmie:

Zwolnienie z podatku dochodów do 100 tys. zł z odsetek z lokat terminowych i obligacji skarbowych o terminie wykupu co najmniej roku,

Brak podatku Belki dla zysków z funduszy inwestycyjnych, akcji i innych papierów wartościowych do określonego limitu,

Preferencje podatkowe dla długoterminowych inwestycji kapitałowych.

Podatek Belki to opłata, którą osoby fizyczne uiszczać muszą wyłącznie od zysków kapitałowych, to znaczy od profitu wygenerowanego przez ich zainwestowane środki. Podatek wprowadził w 2002 roku rząd Leszka Millera. Jego pomysłodawcą był ówczesny wicepremier, minister finansów Marek Belka. Przez pierwsze dwa lata podatek był obowiązkowy dla zysków od depozytów bankowych i wynosił wtedy 20 proc. W 2004 roku obniżono podatek do 19 proc., ale objęto nim także zyski pochodzące z inwestycji w papiery wartościowe, czyli tzw. dochody kapitałowe.

Ministerstw Finansów poinformowało, że w ocenie skutków regulacji projektu przewidziane jest, że ewaluacja jego skutków nastąpi po 3 latach od dnia wejścia w życie ustawy.

