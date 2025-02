Podatek Belki do likwidacji? Petru chce zmian

Podatek od zysków kapitałowych, potocznie nazywany podatkiem Belki, wynosi obecnie 19% i obejmuje dochody uzyskiwane z lokat bankowych, obligacji oraz inwestycji. W 2023 roku przyniósł on budżetowi państwa około 9 miliardów złotych. Zdaniem posła Polski 2050 Ryszarda Petru, ten podatek powinien zostać całkowicie zniesiony, ponieważ zniechęca do oszczędzania i hamuje inwestycje.

Podczas rozmowy w audycji "Gość Radia ZET", Petru określił podatek Belki jako „karę za oszczędzanie” i podkreślił, że oszczędności są kluczowe dla gospodarki. W jego opinii, rząd powinien wspierać obywateli w odkładaniu pieniędzy, a nie nakładać na nich dodatkowe obciążenia podatkowe. Uważa, że likwidacja podatku mogłaby skłonić więcej osób do długoterminowego oszczędzania, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na rozwój inwestycji w Polsce.

Czy podatek Belki zostanie zniesiony?

Debata na temat zmian w podatku od zysków kapitałowych trwa, ale rząd na razie nie podjął ostatecznych decyzji. Analizowane są różne rozwiązania, w tym m.in. wprowadzenie kwoty wolnej od podatku dla małych oszczędności lub zwolnienie z podatku długoterminowych lokat bankowych. Na ten moment nie ma jednak konkretnych deklaracji dotyczących całkowitego zniesienia podatku.

Marek Belka: "Nie widzę przeszkód do likwidacji"

W tej samej audycji w Radiu ZET do propozycji zniesienia podatku odniósł się jego twórca – były premier i ekonomista Marek Belka. Stwierdził, że jeśli istnieje duża presja społeczna i polityczna, to rząd może zadecydować o jego likwidacji.

– Jeżeli jest taka potrzeba polityczna i społeczna, to proszę bardzo, zlikwidujmy – skomentował Belka.

Ekonomista zaznaczył jednak, że rząd powinien dokładnie przeanalizować konsekwencje takiej decyzji, ponieważ wpływy z podatku Belki stanowią istotną część dochodów budżetowych.

Jakie mogą być zmiany?

Choć rząd nie ogłosił jeszcze konkretnego stanowiska w sprawie likwidacji podatku, rozważane są różne modyfikacje. Wśród propozycji pojawiają się:

wprowadzenie kwoty wolnej od podatku , co oznaczałoby, że osoby posiadające niewielkie oszczędności nie byłyby obciążone podatkiem,

, co oznaczałoby, że osoby posiadające niewielkie oszczędności nie byłyby obciążone podatkiem, zwolnienie z opodatkowania lokat długoterminowych , aby zachęcić Polaków do dłuższego trzymania środków w bankach,

, aby zachęcić Polaków do dłuższego trzymania środków w bankach, stopniowa redukcja stawki podatku , zamiast całkowitej likwidacji.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie. Rząd analizuje obecnie ich skutki i nie podjął jeszcze ostatecznych decyzji.

Czy podatek Belki zostanie zniesiony? Eksperci podzieleni

Zdania ekspertów w kwestii podatku Belki są podzielone. Zwolennicy jego likwidacji argumentują, że obecne przepisy zniechęcają do oszczędzania i inwestowania, co może mieć negatywne skutki dla gospodarki. Z kolei przeciwnicy uważają, że całkowite zniesienie podatku doprowadziłoby do utraty miliardów złotych wpływów do budżetu państwa, co mogłoby wymusić podwyżki innych danin publicznych.

Na razie nie wiadomo, czy rząd zdecyduje się na zmiany, ale rosnąca presja ze strony polityków i obywateli może przyspieszyć decyzję. Więcej szczegółów na temat ewentualnych reform ma pojawić się w najbliższych miesiącach.

Czytaj też:

Mamią Polaków zwrotem pieniędzy. Ministerstwo ostrzegaCzytaj też:

Prawo podatkowe marnej jakości, NSA nie reaguje. „Ten przepis czyni fikcję z fundamentów państwa prawa”