Dobra wiadomość dla części seniorów. Wielu z nich dostanie dziś podwyżkę

Dziś pierwsi rolnicy-seniorzy otrzymają renty i emerytury po waloryzacji. Ta, jak wiadomo wyniosła w tym roku 5,5 proc. Waloryzacja świadczeń rolniczych przeprowadzana jest jednak na nieco innych zasadach. Jak przypomina "Fakt", emerytury rolnicze zależą od tzw. emerytury podstawowej i są naliczane indywidualnie dla każdego rolnika. Taka emerytura podstawowa wynosi 90 proc. minimalnego świadczenia. Waloryzacja podnosi minimalną emeryturę (wzrosła ona z dotychczasowych 1780,96 do 1878,91 zł brutto), więc i wyliczana od niej podstawowa będzie odpowiednio wyższa.

Wraz z początkiem marca emerytura podstawowa wzrosła z dotychczasowych 1602,86 do 1691,02 zł brutto. To jednak, ile ostatecznie otrzymają rolnicy zależy od stażu pracy na roli – im dłuższy, tym wyższa podwyżka. Z wyliczeń przedstawionych przez gazetę wynika, że rolnicy-seniorzy mogą liczyć na co najmniej 92 zł netto więcej. To o połowę mniej niż przed rokiem, kiedy po podwyżce świadczenia wzrosły o co najmniej 180 zł „na rękę".

KRUS wypłaca renty i emerytury 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. To oznacza, że kolejne wypłaty rolniczych emerytur po podwyżce powinny nastąpić 15 marca. Tyle, że w tym roku termin ten przypada na sobotę, w związku z czym pieniądze trafią do seniorów wcześniej.

– Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy (niedziele, święto) lub na sobotę, termin na wypłatę świadczenia emerytalno-rentowego upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Niemniej Kasa dokłada wszelkich starań, aby takie świadczenia wypłacane były najpóźniej ostatniego dnia roboczego przypadającego przed dniem wolnym od pracy lub sobotą – poinformował „Fakt" KRUS.

