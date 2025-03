Ranking lokat bankowych na rok. Dominują „piąteczki"

Bankier.pl opublikował najnowszy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez serwis zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na rok. 5,70 proc. do zgarnięcia

Liderem zestawienia nadal jest Lokata dla Ciebie, proponowana przez Raiffeisen Digital Bank. Oprocentowanie – podobnie jak w ostatnich miesiącach – wynosi 5,70 proc. rocznie. Jedynym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z oferty jest posiadanie konta w instytucji. Maksymalnie można wpłacać 200 tys. zł. Środki wpłacone do Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Drugie miejsce ponownie zajęła Lokata 5 Plus od Volkswagen Banku GmbH Oddział w Polsce, gdzie oprocentowanie wynosi 5,50 proc. rocznie. Oferta ta również skierowana jest do posiadaczy konta w banku, ale maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł. Oszczędności przechowywane w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce są chronione przez niemiecki odpowiednik BFG.

Bez zmian również na najniższym stopniu podium. Trzecią pozycję zachowała Lokata Plus od Toyota Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,30 proc. w skali roku. Z tej propozycji także mogą skorzystać posiadacze konta w instytucji. W tym wypadku maksymalnie można wpłacać 100 tys. zł.

Tuż za podium znalazła się Lokata standardowa Inbanku z oprocentowaniem 5,25 proc. rocznie. Oferta ta może przyciągać brakiem jakichkolwiek warunków dodatkowych. Maksymalna kwota wpłaty to to 50 000 zł. Piąte miejsce z 5 proc. oprocentowaniem zajmuje Lokata Facto od BFF Banking Group. Warunkiem skorzystania z oferty jest konieczność posiadania rachunku depozytowego. Wpłacać można aż 12 000 000 zł.

Poza pierwszą piątką rankingu lokat bankowych na rok znalazły się propozycje z oprocentowaniem poniżej 5 proc.

