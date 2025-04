Nowe taryfy na prąd. Jest decyzja prezydenta

– Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta.

Nowe taryfy na prąd. Jest podpis prezydenta

Ustawa została w tym tygodniu przyjęta przez obie izby parlamentu. Kancelaria Prezydenta podkreśla, że zasadniczą zmianą, jaką wprowadza nowelizacja jest przesunięcie terminu wejścia w życie zmienionych taryf na energię elektryczną z dnia 1 lipca na 1 października br. Opóźnienie o trzy miesiące wejścia w życia nowych taryf na energię elektryczną dla gospodarstw domowych ma – jak przekonuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska – pozwolić na obniżenie cen prądu po wygaśnięciu ceny maksymalnej. Obecne regulacje zakładają, że do końca września br. gospodarstwa domowe mogą korzystać z cen energii elektrycznej, zamrożonych na poziomie 500 zł za MWh.

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że sprzedawcy z urzędu mają złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wnioski o zmianę taryf do 30 kwietnia, a weszłyby one w życie od 1 lipca. Zmiana ustawy da im czas na złożenie wniosków taryfowych do 31 lipca.

Interia.pl przypomina, że podczas prac nad ustawą w parlamencie wiceszef resortu klimatu i środowiska Miłosz Motyka wskazywał, że ceny energii na rynku hurtowym kształtują się na poziomie poniżej ceny mrożenia. Dlatego też, opóźnienie wejścia w życie nowych taryf ma pozwolić firmom energetycznym lepiej "dyskontować" obniżki, które są na rynku, co z kolei ma przełożyć się na niższe ceny dla gospodarstw domowych.

– W praktyce odbiorcy zmiany taryf zauważą w IV kwartale po wygaśnięciu maksymalnej ceny i dlatego istotny jest poziom obniżki w taryfach (...) Sytuacja na rynku wskazuje tendencję spadkową – mówił cytowany przez portal wiceszef resortu klimatu i środowiska.

