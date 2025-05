Japonia już nie jest największym wierzycielem. Zaskakujący nowy lider

Japonia po raz pierwszy od 34 lat utraciła status największego wierzyciela świata, mimo osiągnięcia rekordowej wartości 533,05 bln jenów (3,7 bln dol.) zagranicznych aktywów – informuje serwis Money.pl, powołując się na dane opublikowane przez japoński resort finansów. Miano lidera przejęły Niemcy, a Chiny zachowały trzecie miejsce na podium światowych wierzycieli.

Japonia traci status największego wierzyciela świata

Wartość japońskich aktywów netto, należących do rządu, firm i obywateli, wzrosła w ciągu roku o 60,9 bln jenów, czyli o 12,9 proc. To już siódmy rok z rzędu, gdy kraj odnotowuje dodatni bilans, głównie dzięki osłabieniu jena względem dolara (o 11,7 proc.) i euro (o 5 proc.), co automatycznie zwiększa wartość zagranicznych zasobów w przeliczeniu na jeny. Istotnym czynnikiem był również wzrost aktywności japońskich firm na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w obszarze fuzji i przejęć, co dodatkowo wsparło korzystny bilans zewnętrzny. Mimo tego wzrostu Japonia straciła pozycję lidera globalnych aktywów netto na rzecz Niemiec, których wartość zagranicznych zasobów osiągnęła 569,7 bln jenów – wynika z danych ministerialnych.

Niemcy z tytułem największego wierzyciela świata

Awans Niemiec był możliwy dzięki znacznej nadwyżce na rachunku obrotów bieżących, która w 2024 roku wyniosła aż 283,2 mld dolarów, głównie w wyniku silnych wyników eksportowych – informuje, cytowany przez Money.pl, Bloomberg. Na trzecim miejscu uplasowały się Chiny z aktywami zagranicznymi na poziomie 516,3 bln jenów, natomiast Stany Zjednoczone pozostają w negatywnej pozycji, z zadłużeniem netto sięgającym 4109,26 bln jenów, co świadczy o znacznej przewadze zobowiązań nad aktywami i pogarszającym się saldzie międzynarodowym USA.

Były kanclerz na celowniku. Pieniądze z Rosji zablokowały konto

