Któremu z kandydatów Polacy postawiliby piwo? Najlepiej zarabiający zaskoczyli

Już w najbliższą niedzielę finał tegorocznych wyborów prezydenckich. Być może już po godzinie 21.00 dowiemy się, kto wygrał drugą turę głosowania – prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, czy też prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.

O wyniku w dużym stopniu może zdecydować zachowanie wyborców Sławomira Mentzena, który w I turze uzyskał blisko 15 proc. poparcie. We wczorajszym wystąpieniu lider Konfederacji nie udzielił jednoznacznego poparcia kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, ale dał jasno do zrozumienia, że nie zagłosuje na kandydata Koalicji Obywatelskiej. To jednak nagranie ze wspólnego wypadu z Rafałem Trzaskowskim na piwo jest jednym z największych hitów kończącej się kampanii.

Przypomnijmy, że w sobotę wieczorem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował w sieci filmik z baru, w którym pije piwo razem ze Sławomirem Mentzenem i Rafałem Trzaskowskim po sobotniej rozmowie lidera Konfederacji z kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Na Mentzena spadła fala krytyki, choć nie brakowało głosów, że polityk chce w ten sposób zachować równy dystans wobec największych sił politycznych, by nie skazać się później na los przystawki względem PiS.

– Z Nawrockim też bym poszedł na piwo, ale nie zaprosił. Nie rozumiem, o co niektórym chodzi. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto. Nie dam się zapisać do żadnego z waszych obozów. A politycy powinni umieć normalnie ze sobą rozmawiać — tłumaczył sam Mentzen na platformie X.

Któremu z kandydatów Polacy postawiliby piwo?

Normalne rozmowy polityków z ulgą przyjęliby Polacy. A któremu z głównych kandydatów sami postawilibyśmy piwo? Sprawdziła to agencja SW Research w sondażu dla „Wprost".

Na pytanie: „Któremu z kandydatów postawiłbyś piwo?", nieco ponad 45 proc. ankietowanych odpowiedziało „Żadnemu". Badani, którzy zdecydowali się wskazać kandydata częściej wymieniali Rafała Trzaskowskiego (33,7 proc.). Karolowi Nawrockiemu piwo postawiłby tylko co piąty respondent (20,9 proc.).