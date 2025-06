Polacy mają dość galerii handlowych? Zaskakujące dane

Jak pokazuje badanie UCE RESEARCH i Hybrid Europe, 36,4 proc. Polaków twierdzi, że w obecnej sytuacji gospodarczej, społecznej i rynkowej, w Polsce jest zbyt dużo galerii i centrów handlowych. Uważają tak przede wszystkim osoby w wieku 45-54 lat (wśród nich 44,8 proc.), z miesięcznymi dochodami netto powyżej 9 tys. zł (50 proc.) i mieszkańcy miast liczących 200-499 tys. ludności (48,3 proc.).

– Konsumenci w dojrzałym wieku i osoby o stabilnej sytuacji finansowej mogą częściej wybierać inne formy zakupów, w tym e-commerce. Często oceniają wizyty w centrach handlowych jako zbyt czasochłonne. Poczucie, że takich obiektów jest zbyt dużo szczególnie wybrzmiewa wśród osób, które pamiętają ich dynamiczny rozwój w Polsce. Postrzegają aktualną liczbę takich placówek przez pryzmat własnych preferencji zakupowych. Do tego należy dodać, że to mieszkańcy większych miast szczególnie odczuwają przesycenie tego typu obiektami – komentuje Adam Iwiński, współautor badania i CEO Hybrid Europe.

Młodzi stawiają na galerie handlowe

O tym, że w obecnych czasach nie ma w Polsce zbyt wielu galerii i centów handlowych przekonuje natomiast 46,1 proc. ankietowanych. Twórcy badania zwracają uwagę, że taką opinię najczęściej wyrażali najmłodsi uczestnicy badania, w wieku 18-24 lata (aż 59,8 proc. ankietowanych). Duży odsetek podobnych głosów odnotowano również wśród mieszkańców miast liczących 100-199 tys. ludności (57,5 proc.).

– Galerie i centra handlowe pełnią ważną funkcję szczególnie dla młodych konsumentów. Postrzegają oni takie placówki nie tylko jako miejsce zakupów, ale także przestrzeń do spotkań towarzyskich i rozrywki. Grupa najmłodszych shopperów korzysta z galerii w sposób kompleksowy, odwiedzając sklepy, restauracje, kina czy strefy coworkingowe – tłumaczy Adam Iwiński.

– Częste wizyty sprawiają, że takie miejsca nie są postrzegane jako zbyt gęsto występujące. Szczególnie odnosi się to do mieszkańców miast średniej wielkości, gdzie tego typu obiekty mogą stanowić kluczowy element lokalnej infrastruktury, oferując szeroki zakres marek i usług w jednym miejscu. Doceniają oni wygodny dostęp do szerokiej oferty handlowej i usługowej – dodaje współtwórca badania.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Hybrid Europe na próbie 1008 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

