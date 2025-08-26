Ważna decyzja rządu ws. CPK. Będzie przyspieszenie?

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK). Jak informuje spółka, nowela ma na celu „poprawę sytuacji osób, których nieruchomości będą przejmowane pod inwestycję Centralnego Portu Komunikacyjnego". – Dzięki wejściu w życie nowych przepisów właściciele zyskają gwarancję otrzymania co najmniej części odszkodowania jeszcze przed opuszczeniem swojej nieruchomości, w formie zaliczki w wysokości 85% – czytamy w komunikacie.

Rząd przyjął nowelę ws. CPK. „Bezprecedensowe rozwiązania"

Spółka CPK podkreśla, że zaproponowane w noweli rozwiązania są „bezprecedensowe". – Z jednej strony dają większe niż dotąd gwarancje praw osobom, których nieruchomości są pozyskiwane na potrzeby realizacji inwestycji, z drugiej zaś chronią interes państwa jako inwestora publicznego – wskazuje spółka.

W komunikacie zwrócono uwagę, że nowe przepisy zawierają również regulacje usprawniające proces inwestycyjny. Spółka będzie mogła rozpocząć wcześniej niż dotąd przygotowania do prac budowlanych, głównie w zakresie uzgodnień administracyjnych (np. uzyskania niezbędnych dokumentów, w tym pozwolenia na budowę). Za sprawą zmian w procedurze administracyjnej nie trzeba będzie czekać na ostateczność decyzji lokalizacyjnej.

– Dzięki nowelizacji ustawy zmienią się konsekwencje wydania decyzji lokalizacyjnej. W przypadku nadania jej przez wojewodę rygoru natychmiastowej wykonalności, z mocy ustawy nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, a jego kwota ma zostać określona w ciągu 60 dni. Skróci to czas oczekiwania na rozpoczęcie ustalania wysokości odszkodowania, ponieważ będzie można to zrobić jeszcze przed uzyskaniem ostateczności decyzji lokalizacyjnej – podkreślono w komunikacie.

Zmianie ulegną także zasady nabycia prawa do zaliczki na poczet odszkodowania, przyspieszając termin jej wypłaty. Nawet jeżeli właściciele nieruchomości nie zgodzą się z zaproponowaną wyceną, będą mogli otrzymać 85 proc. wartości ustalonej przez wojewodę, nie tracąc jednocześnie prawa do odwołania się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Zaliczka ma być wypłacana w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Jednocześnie właściciele będą mogli nadal korzystać ze swoich nieruchomości (przez co najmniej 120 dni od dnia, w którym wojewoda wyda decyzję o wysokości odszkodowania, wskazano również).

Po przyjęciu projektu przez rząd nowelizacja będzie przedmiotem prac parlamentu, a następnie trafi na biurko prezydenta.

