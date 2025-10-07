Minister energii: Odchodzimy od mrożenia cen prądu. Ceny w przyszłym roku będą niższe

– Już dzisiaj widzimy, że cena energii zatwierdzona przez prezesa URE na ostatni kwartał tego roku jest niższa niż ceny z pierwszych trzech kwartałów 2025 r. To daje nam możliwość odejścia od mrożenia cen energii elektrycznej od przyszłego roku – mówi Miłosz Motyka. Z ministrem energii rozmawialiśmy podczas pierwszego dnia tegorocznej edycji Energy Days, katowickiej konferencji poświęconej energetyce.

Motyka spodziewa się, że w przyszłym roku ceny prądu będą niższe niż sam poziom mrożenia zatwierdzony dzisiaj w kwocie 500 zł za jedną megawatogodzinę. To oznacza, że na 2026 r. rząd nie będzie już przedłużał tarcz.

Koniec solidarnościowych tarcz