Ujawniono termin wypłaty „czternastek”. Nie wszyscy seniorzy otrzymają

Pod koniec czerwca do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt rozporządzenia ws. określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 roku. Chodzi o 14. emeryturę.

14. emerytura. Kiedy wypłaty?

Wzorem ostatnich lat „czternastka” trafi do seniorów we wrześniu, wraz ze standardowym świadczeniem. Wypłaty będą realizowane w dniach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. To oznacza, że część osób otrzyma pieniądze tuż po wakacjach.

W tym roku wyjściowa wysokość 14. emerytury wyniesie 1978,49 zł brutto. Piszemy „wyjściowa", gdyż świadczenie w tej kwocie przysługuje seniorom, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach stosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę". ZUS nie przyznaje jednak „czternastki", jeśli okaże się ona niższa niż 50 zł.

W praktyce oznacza to, że jeśli senior pobiera emeryturę w wysokości 3000 zł brutto, to otrzyma “czternastkę” w wysokości 1878,49 zł brutto. W przypadku 4000 zł brutto będzie to już tylko 878,49 zł brutto. Na świadczenie nie załapią się natomiast osoby z emeryturą przekraczającą ok. 4828,49 zł brutto. Pieniędzy nie otrzymają również ci, którzy na dzień 31 sierpnia będą mieć zawieszoną wypłatę emerytury/renty, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

W 2025 roku 14. emeryturę otrzymało niespełna 6,5 mln osób. Jak informował ZUS, do uprawnionych trafiło łącznie 7,6 mld zł netto.

Z przeprowadzonego na początku tego roku sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko dwie trzecie Polaków (65,3 proc.) sprzeciwia się likwidacji 13. i 14. emerytury. Opowiada się za tym jedynie 18,7 proc. respondentów, a 16 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

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