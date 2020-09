Wydawca najpopularniejszego zespołu K-Pop wchodzi na giełdę. Zainteresowanie 1000 razy większe, niż sądzono

Big Hit Entertainment, wydawca m.in. BTS, czyli najpopularniejszego zespołu K-Pop na świecie, który niedawno po raz pierwszy zajął pierwsze miejsce w rankingu amerykańskiego magazynu Billboard utworem „Dynimite”, wchodzi na giełdę. Zainteresowanie akcjami w przedsprzedaży jest ogromne. Analitycy twierdzą, że tylko inwestorzy instytucjonalni zgłosili chęć kupna 1000 razy więcej udziałów, niż trafi na rynek. Dodatkowo w kolejce ustawiają się fani BTS, a jest to wyjątkowo fanatyczna grupa, która chce mieć tak duży związek z grupą, jak to tylko możliwe.

Zapłacą każdą cenę

Co ciekawe, inwestorzy, którzy zgłosili się do kupna udziałów w pierwsze turze, są gotowi zapłacić za nie nawet więcej, niż zakładane przez firmę maksimum. Wstępnie szacowano, że jedna akcja będzie kosztować od 105 do 135 tys. wonów. Górna kwota to odpowiednik około 115 dolarów. Inwestorzy są jednak gotowi zapłacić nawet więcej. Taką gotowość zadeklarowało ponad 98 proc. z nich. Jak twierdzą analitycy, wynika to z faktu, że firma już dawno przestała być uważana za wydawcę muzyki. Obecnie klasyfikowana jest jako firma świadcząca usługi globalnego eksportu.

Firma zanotowała w pierwszym półroczu ponad 42,4 mln dolarów zysku. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej firma zarabiała na sprzedaży koncertów prowadzony online. Analitycy rynkowi przewidują, że przy tak dużym zainteresowaniu inwestorów, spółka może uzyskać finansowanie na poziomie 85 mld dolarów.