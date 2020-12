CD Projekt ogłasza sukces sprzedażowy Cyberpunka 2077. Akcje... w dół

Cyberpunk 2077 jeszcze przed premierą sprawiał, że akcje CD Projekt odnotowywały ogromne wzrosty wycen na giełdzie. W marcu tego roku wyceniano je na „zaledwie” 251 zł, a potem poszybowały w górę i np. dzień przed premierą gry osiągnęły już wycenę po 395,8 zł.

Akcje CD Projekt po premierze Cyberpunka 2077

Można więc się domyślić, że akcjom CD Projekt przyglądano się 10 grudnia, tuż po premierze i starcie giełdy. Gra zbierała pozytywne recenzje, zanim stała się dostępna dla wszystkich, jednak w dniu premiery kurs CD Projektu nie wystrzelił w górę.

Wręcz przeciwnie – na starcie spadł do 377 zł, potem odbił w górę do ponad 400 zł, by potem się unormować. Przed godz. 10 wahał się wokół 386 zł, czyli gorzej niż na zamknięciu sesji 9 grudnia.

Ile egzemplarzy Cyberpunka 2077 sprzedano? CD Projekt podaje dane

CD Projekt SA rano 10 grudnia poinformowało również o liczbie złożonych zamówień na Cyberpunka 2077. Obejmują one okres do 9 grudnia, a według szacunków zamówień przedpremierowych było ponad osiem milionów (obejmuje to sprzedaż na cyfrowych platformach oraz dane od fizycznych dystrybutorów).

Czytaj też:

Cyberpunk 2077 na chwilę „wykończył” serwery platform. Na Steam grało jednocześnie milion osób