Elon Musk stracił 50 mld dolarów w dwa dni. Akcje Tesli nurkują z powodu jego prowokacji

Najbogatszy człowiek świata jest już nieco mniej bogaty. Elon Musk w ciągu dwóch dni stracił około 50 miliardów dolarów. Powodem największego spadku w historii monitorowania tych danych był jeden tweet samego zainteresowanego.

Elon Musk traci majątek. Tweet wart 50 miliardów dolarów

Tak duży spadek majątku spowodowany jest znaczącą przeceną na akcjach Tesli. W ciągu dwóch dni spadły one z poziomu 1220 dolarów do zaledwie 1023 dolarów. To spadek o blisko 200 dolarów, czyli około 13 proc. Miało to oczywiście ogromy wpływ na kapitalizację spółki, a co za tym idzie, także majątku posiadającego 22 proc. udziałów w producencie samochodów elektrycznych Elona Muska.

Rzecz w tym, że efekt, który obecnie obserwujemy jest świadomym działaniem miliardera. Spadki zapoczątkował bowiem jeden wpis na Twitterze, w którym najbogatszy człowiek świata zamieścił ankietę z pytaniem, czy powinien sprzedać 10 proc. udziałów w Tesli w celu zapłacenia podatków. Był to prztyczek wycelowany nie tylko w krytyków, ale także całego systemu podatkowego w USA.

Elon Musk nie płaci podatków

Elon Musk tłumaczył bowiem, że zgodnie z prawem, nie może on płacić podatku dochodowego, gdyż nie ma dochodu. Jego majątek wynika wyłącznie ze zmian kursów akcji spółek, w których jest udziałowcem, a od tego w USA nie należy odprowadzać daniny do państwa. Dodał, że nie pobiera w żadnej z firm wynagrodzenia, ani nagród. Od lat krytykowany jest jednak za "unikanie podatków".

Poprzez pytanie w ankiecie, chciał więc pokazać, że jedyną możliwością, aby podatek faktycznie został naliczony, byłaby sprzedaż akcji. Po ówczesnym kursie Elon Musk dostałby wtedy na konto około 20 miliardów dolarów, od których musiałby odprowadzić daninę. Dodał także, że zrobi dokładnie tak, jak w ankiecie zażyczą sobie internauci. Głos oddało ponad 3,5 miliona osób. Większość uznała, że Musk powinien sprzedać niemal połowę swoich akcji.

