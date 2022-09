Volkswagen wysyła Porsche na giełdę. Liczy na 75 miliardów euro

Grupa Volkswagen podała oficjalnie swoje oczekiwania wobec decyzji o wprowadzeniu marki Porsche na giełdę. Jak wynika z zapowiedzi, będzie to druga co do wielkości pierwsza oferta publiczna (IPO) w Niemczech i trzecia tego typu wydarzenie w Europie. Nowa spółka będzie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

75 miliardów euro za Porsche

Koncern motoryzacyjny planuje, że inwestorzy kupią udziały w Porsche za 76,5 – 82,5 euro za akcję. Oznaczałoby to kapitalizację spółki w dniu debiutu na poziomie 70-75 miliardów euro. IPO luksusowej marki samochodów planowane jest na 29 września.

Bardzo ciekawa i nieprzypadkowa jest też liczba akcji, które zostaną wyemitowane. Ma być ich 911 milionów, co jest oczywistym nawiązaniem do najbardziej znanego modelu Porsche, który nosi właśnie ten numer i produkowany jest nieprzerwanie od 1964 roku. Zostanie to podzielone na 455,5 mln akcji preferencyjnych i 455,5 udziałów zwyczajnych.

Wiadomo już, że udziały warte łącznie 3,68 miliarda euro przejmą fundusze inwestycyjne z Kataru, Norwegii, a także T. Rowe Price. 25 proc. +1 wszystkich udziałów w spółce trafi w ręce Porsche SE.

Porsche, czyli marka z długą i bogatą historią

Porsche zostało założone w 1931 roku przez Ferdynanda Porsche. Obecnie firma należy do koncernu Volkswagen AG. Główna siedziba firmy znajduje się w Stuttgarcie. Firma produkuje rocznie około 281 tysięcy luksusowych aut (dane za 2019 rok). Obecnie najbardziej znane modele to 911, Cayenne, Macan i elektryczny Taycan.

