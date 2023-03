Właściciel AliExpress podzieli się na sześć firm. Zaskakujące wieści z Chin

Właściciel AliExpress, Grupa Alibaba zapowiedziała 28 marca ogromne zmiany w swojej działalności. Jak wynika z nowo przedstawionej strategii, założony 25 lat temu moloch, może się podzielić.

Alibaba podzieli się na sześć spółek. Szuka finansowania

Jak wynika z najnowszych informacji płynących prosto ze źródła, Grupa Alibaba ma zamiar dokonać ogromnych zmian w swojej strukturze. Założony przez Jacka Ma gigant rynku handlu internetowego, podzieli się na sześć mniejszych spółek celowych.

Większe rozproszenie i skupienie się na konkretnych elementach rynku, ma pozwolić spółkom na szukanie nowych sposobów finansowania. Jak wynika z przedstawionych informacji, chiński gigant ma ochotę dużo mocniej zaangażować się w pozyskiwanie środków z rynku. Część spółek miałaby trafić na giełdę, co daje szansę na duży zastrzyk gotówki.

Sześć spółek. Każda od czegoś innego

Alibaba ma się podzielić na sześć spółek. Będą to: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group and Digital Media and Entertainment Group.

Są to więc spółki, które będą się specjalizować w technologiach chmurowych, rozrywce, logistyce, handlu, czy mediach cyfrowych.

Gielda reaguje

Jak zaznaczył, cytowany przez Reutersa, członek zarządu Alibaby, zmiany mają sprawić, że spółka stanie się bardziej dostosowana na rzeczywistości. „Każda grupa musi aktywnie mierzyć się z dynamicznymi zmianami na rynku. Każdy z pracowników musi też wrócić do sposobu myślenia pracodawcy” – powiedział.

Zmiany w firmie są też odpowiedzią na paraliż regulacyjny, który wprowadziły chińskie reformy z 2020 roku. Od tamtej pory spółka straciła ponad 70 proc. swojej kapitalizacji. Dzisiejsze informacje sprawiły, że jej akcje podrożały o 8 proc.



