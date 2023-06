CD Projekt rośnie w siłę. Akcje w górę po udanym pokazie DLC Cyberpunka

W niedzielny wieczór studio CD Projekt RED ujawniło najnowsze informacje o Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Pozytywny odbiór wieści o nadchodzącym dodatku i wzrost zainteresowania graczy z miejsca odbiły się na giełdowej wycenie polskiej spółki.

Akcje CD Projektu powyżej 140 zł – udany pokaz DLC Cyberpunka

Od poniedziałkowego otwarcia akcje Grupy CD Projekt rosną jak na drożdżach. Udziały CDR rozpoczęły dzień na poziomie 133 złotych. Inwestorzy szybko zareagowali jednak na niedzielną prezentację i zaczęli rajd w górę. Już o 9:30 akcje zbliżyły się do psychologicznej bariery i osiągnęły 139,30 zł. Ostrożne zbliżanie się i opadanie utrzymywało się parę godzin, aż w końcu ok. 11:35 akcje CD Projektu po raz pierwszy przebiły 140 zł.

Następnie akcjonariusze ostrożnie próbowali się z granicą 140 PLN. Stan ten udało im się utrzymać przez około godzinę, potem nastąpił nieznaczny spadek poniżej linii i znów powrót ponad nią. Dotychczasowe maksimum na poziomie 143,50 zł padło dokładnie o 13:32.

W stanie na 14:40 akcje CD Projektu warte są 143 zł. Oznacza to wzrost na poziomie ponad 11,5 procent.

Czemu CD Projekt rośnie na giełdzie? To efekt Cyberpunka Phantom Liberty

Eksperci firmy XTB widzą co najmniej parę powodów, które wpływają na niezwykle pozytywne nastawienie akcjonariuszy do CD Projektu. Jak naświetla analityk Mateusz Czyżkowski, wiele z nich ma związek z niedzielną prezentacją Cyberpunka Phantom Liberty podczas wydarzenia Xbox Games Showcase.

Po pierwsze, upubliczniono datę premiery dodatku, która wypada 26 września. To termin nieco wcześniejszy od spodziewanego, co może oznaczać, że zespół CD Projekt RED jest pewny jakości swojego produktu.

Drugą kwestą są najświeższe materiały prasowe. Wybrana grupa dziennikarzy branżowych miała już dostęp do Phantom Liberty i opublikowała materiały z pierwszymi wrażeniami z dodatku. Są one przeważająco pozytywne, co dalej buduje odwagę akcjonariuszy. Po trzecie, cześć maklerów liczy na zbudowanie podobnego pędu, jaki miał miejsce przed premierą Cyberpunka 2077 w 2020 roku.

– Przyszłe notowania spółki będą bezpośrednio odzwierciedlały nastroje wokół całej premiery. Jeśli spółce uda się wywołać podobną falę euforii, którą obserwowaliśmy podczas oczekiwań na premierę podstawowej wersji gry, to kurs akcji może przedłużyć impet wzrostowy – ocenia Czyżkowski.

Czytaj też:

Sony przejmie CD Projekt? Prezes spółki komentuje rynkowe plotkiCzytaj też:

Starfield zatrząsł pokazem Xboksa. 45-min gameplay wygląda imponująco