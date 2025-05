Historyczny dzień na GPW. Padł rekord obrotów

Podczas piątkowej sesji na Głównym Rynku GPW odnotowano historyczny rekord obrotów akcjami, który wyniósł 6,86 mld zł. Poprzedni rekord z 24 marca 2015 roku opiewał na 6,02 mld zł. Giełda Papierów Wartościowych poinformowała również, że średnie dzienne obroty na sesji w mijającym tygodniu wyniosły 2,95 mld zł. Według GPW, rekord obrotów to efekt rewizji portfeli indeksowych, co spowodowało intensywną rotację pozycji przez inwestorów globalnych i lokalnych przed nowym miesiącem.

GPW – podsumowanie tygodnia

Miniony tydzień również przyniósł wzrosty na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG20 zyskał 2,02 proc., co daje łącznie 26,45 proc. wzrostu od początku 2025 roku. Indeks WIG wzrósł o 1,55 proc., osiągając 27,52 proc. od stycznia, a mWIG40 zanotował nieznaczny wzrost o 0,09 proc., co daje 26,77 proc. od początku roku. Najmniejsze spółki reprezentowane przez indeks sWIG80 zyskały 1,02 proc., osiągając 21,01 proc. wzrostu od początku bieżącego roku.

Rekordowy GPW w pierwszym kwartale 2025 roku

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła pierwszy kwartał 2025 roku z rekordowymi wynikami finansowymi. Przychody ze sprzedaży wyniosły 132,3 mln zł, co oznacza wzrost o 11,9 proc. w ujęciu rocznym. Wynik EBITDA wzrósł o 25,7 proc. rok do roku do poziomu 54,7 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 50,5 mln zł, notując wzrost o 27,8 proc. rok do roku. Giełda utrzymała czołową pozycję w Europie pod względem dynamiki wzrostu obrotów i płynności, a także osiągnęła najwyższą od trzech lat efektywność kosztową – wskaźnik cost-to-income spadł do 65,8 proc.

Wartość sesyjnych obrotów na Głównym Rynku w pierwszym kwartale osiągnęła rekordowy poziom 111,2 mld zł, co stanowi wzrost o 34,6 proc. rok do roku. Zarząd GPW zaproponował również wypłatę dywidendy w wysokości 3,15 zł na akcję z zysku za 2024 rok, co przy obecnym kursie oznacza stopę dywidendy na poziomie 6,6 proc. Wyniki te potwierdzają silną pozycję GPW na tle europejskich parkietów oraz skuteczne zarządzanie kosztami w wymagającym otoczeniu rynkowym.

Prezes GPW: „Realizowana strategia przynosi oczekiwane efekty”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszym kwartale 2025 roku utrzymała silną pozycję w gronie czołowych rynków kapitałowych Europy.

– Wysoka aktywność inwestorów oraz korzystna koniunktura na rynku akcji przełożyły się na rekordowy poziom przychodów Grupy w pierwszym kwartale 2025 roku. Wysokie przychody, ale również konsekwentna kontrola kosztów operacyjnych pozwoliły obniżyć wskaźnik cost/income do poziomu 65,8 proc., najniższego od dwunastu kwartałów. Już czwarty kwartał z rzędu notujemy tempo wzrostu kosztów niższe od dynamiki przychodów, co pozytywnie wpływa na rentowność Grupy. To najlepsze potwierdzenie, że realizowana strategia przynosi oczekiwane efekty – stwierdza Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) wynika, że GPW odnotowała wzrost obrotów sesyjnych akcjami (liczonych w euro) o 38,4 proc. rok do roku, co dało jej czwarte miejsce wśród europejskich giełd pod względem dynamiki wzrostu. Jednocześnie warszawska giełda już kolejny kwartał z rzędu zajęła drugą pozycję w Europie pod względem płynności. Wskaźnik obrotu (velocity), będący miarą relacji obrotu do kapitalizacji, osiągnął poziom 56,6 proc., co potwierdza atrakcyjność GPW zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych.

