Olga Tokarczuk nie zapłaci podatku od nagrody Nobla. Jest decyzja ministra finansów

Po długich przepychankach to już pewne. Olga Tokarczuk została oficjalnie zwolniona z konieczności odprowadzenia podatku od literackiej nagrody Nobla za 2018 rok.

„Podjąłem decyzję o zaniechaniu poboru podatku PIT od przychodów związanych z Nagrodą Nobla. W najbliższym czasie wydam stosowne rozporządzenie w tej sprawie” – informował w dniu przyznania nagrody na Twitterze ówczesny minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Sprawa jednak ucichła i pojawiały się sprzeczne wiadomości w tej sprawie. W międzyczasie zdążył zmienić się już Minister Finansów. Na początku grudnia zeszłego roku rzecznik ministerstwa przyznał, że prace w tej sprawie nadal się toczą. – Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od nagród Nobla w najbliższych dniach zostanie przekazany do konsultacji zewnętrznych – poinformował nas Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów. Dlaczego przygotowanie rozporządzenia trwało tak długo? – Rozporządzenie będzie dotyczyć także przyszłych polskich laureatów tej prestiżowej nagrody – dodał wtedy rzecznik MF.

Rozporządzenie Ministra

Po ponad czterech miesiącach w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, w którym czytamy: „zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów otrzymanych przez podatników tego podatku z tytułu Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii” . Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami rzecznika resortu, w rozporządzeniu zawarto także zapis, który gwarantuje zwolnienie z podatku także przyszłych polskich noblistów, którzy zdobędą nagrodę do końca 2021 roku. Rozporządzenie „ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 do 31 grudnia 2021 roku”.

Powieści wydane przez Olgę Tokarczuk

Dwa lata później na rynku ukazała się jej druga powieść, „E.E”., a w 1996 roku „Prawiek i inne czasy”. Kolejne powieści Tokarczuk to „Szafa”, „Dom dzienny, dom nocny”, „Opowieści wigilijne” (razem z Jerzym Pilchem i Andrzejem Stasiukiem", „Lalka i perła”, „Gra na wielu bębenkach”, „Ostatnie historie” oraz „Anna In w grobowcach świata”.

W 2007 roku na rynku wydawniczym pojawiła się powieść „Bieguni”, nad którą polska noblistka pracowała trzy lata. Za ten tytuł Tokarczuk otrzymała The Man Booker International Prize oraz Nagrodę Literacką „Nike”. Drugą z nagród autorce przyznano po raz drugi w 2015 roku, kiedy wyróżniono ją za „Księgi Jakubowe”. Tokarczuk wydała także „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, czyli powieść, która stała się inspiracją dla „Pokotu” Agnieszki Holland.

Tokarczuk o sobie

A co autorka mówi sama o sobie? – Moje życie jest od zawsze rozdzielone na dwie sfery: introwertyczną i ekstrawertyczną. Okresy introwertyczne przeżywam wtedy, gdy piszę książkę. Pozostaję wtedy w stanie pewnego zawieszenia, w bańce, wewnętrznym dialogu z samą sobą. Potem jednak następuje moment, gdy muszę z tej bańki wyjść, zacząć się kontaktować z ludźmi, opowiadać o swoich książkach, spotykać się z czytelnikami. Te dwie sfery zawsze wyraźnie rozgraniczam, nauczyłam się nawet mentalnie przygotowywać do przejścia z jednej do drugiej. Po pięćdziesiątce najwyższą cnotą jest umiejętność mówienia „nie” – przyznała w maju w wywiadzie dla tygodnika „Wprost”.

