Prezydent podpisał ważne zmiany w podatkach

Prezydent Andrzej Duda popisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Estoński CIT od 2021 roku

Pierwsza podpisana przez prezydenta daje możliwość rozliczania się niektórych firm za pośrednictwem tak zwanego estońskiego CIT-u od 1 stycznia 2021 roku. Estoński CIT to przesunięcie terminu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Wybór: estoński CIT, czy stare rozwiązanie, należeć będzie do przedsiębiorcy.

CIT dla spółek komandytowych

Kolejna nowelizacja oznacza objęcie CIT-em spółek komandytowych. Resort finansów wyjaśniał wcześniej, że podstawowym celem zmiany jest uszczelnienie systemu podatkowego i przeciwdziałanie wyprowadzaniu pieniędzy do rajów podatkowych.

Ulga abolicyjna z nowym limitem

Kolejna podpisana przez prezydenta Dudę ustawa wprowadza limit odliczenia tak zwanej ulgi abolicyjnej. Teraz wynosi on 1360 zł. Jak uzasadnia resort finansów, to jak stosowana jest ulga abolicyjna teraz nie pomaga realizować polityki podatkowej, w odniesieniu do eliminowania podwójnego opodatkowania dochodów. Nie stanowi też zachęty do rozliczania się w Polsce.

