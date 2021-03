Kościński: Nie pracujemy nad podwyżką podatków CIT, VAT, ani PIT

„Oczywiście, pracujemy nad tym, by wyrównywać podatki, by byłe sprawiedliwe i pracujemy nad uszczelnianiem. Nie ma planów, by podwyższyć podatek CIT, VAT i PIT. Nie pracujemy nad tym” – powiedział Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podczas konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie o podwyżki podatków w 2021 lub przyszłym roku.

W ubiegłym roku minister Kościński informował, że po przyjęciu projektu nowelizacji budżetu na 2020 rok rząd nie planuje prac, które miałyby prowadzić do zwiększenia poziomu podatków lub nałożenia nowych.

Kontrowersyjny podatek od reklam

Dodał również w odpowiedzi na pytanie o możliwość odejścia od podatku od reklam i innych podatków sektorowych i wprowadzenia podatku przychodowego dla spółek kapitałowych, że „na razie nie ma takich planów, by [podatek od reklam] to zastąpił” . Wcześniej minister informował, że resort może dostosować propozycje dotyczące podatku od reklam w procesie prekonsultacji tego rozwiązania.

Prekonsultacje projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów trwały do 16 lutego. Jego przyjęcie przez Radę Ministrów planowane jest na I kw. Ustawa miałyby obowiązywać od II półrocza 2021.

