Emeryci muszą sprawdzić PIT. Nadpłata może okazać się niedopłatą

O sprawie obszernie informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Periodyk został zawiadomiony o sprawie przez czytelnika, który na formularzu PIT-11A, służącym do informowania o nadpłacie, zastał niedopłatę i to w sporej wysokości.

Zmiana w sposobie rozliczeń

Zamieszanie jest efektem zmiany w rozliczaniu zeznań. Wcześniej ZUS wysyłał jeden formularz, zarówno do tych emerytów, którzy mieli nadpłatę, jak i do tych, którzy mieli niedopłatę. W tym roku formularze są już dwa. Do emerytów z nadpłatą trafia formularz PIT-11A, a do tych z niedopłata PIT-40A.

Osoby, które mają nadpłatę i dostają informację o dochodach PIT-11A muszą same złożyć zeznanie na formularzu PIT-37 lub nic nie robić, a zeznanie zostanie zaakceptowane przez urząd skarbowy, a nadpłata zwrócona na podane konto (po 30 kwietnia).

PIT-11A trzeba sprawdzić

Jednak, jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, część emerytów, którzy dostali informację na formularzu PIT-11A może mieć de facto niedopłatę (z różnych powodów, chociażby uzyskania dochodu z innego źródła lub zwrotu składek zdrowotnych).

A zatem emeryci powinni dokładnie sprawdzić swój PIT-11A, zobaczyć, czy nie widnieje na nim niedopłata, a w razie konieczności złożyć stosowne rozliczenie dopłacając podatek. Sprawdzić wszystko można w ramach usługi Twój e-PIT, zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową czeka.

