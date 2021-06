Duże zmiany podatkowe dla handlujących w internecie. Sejm odrzucił poprawki Senatu

Nie będzie zmian w noweli dotyczącej podatku VAT w e-commerce. Sejm odrzucił dziś w nocy poprawki zaproponowane przez Senat.

W wersji przyjętej przez Sejm nowela zakładała wejście w życie nowych przepisów od 1 lipca, jednak Senat ze względu na zbyt krótki termin przesunął tę datę na 1 września br., Argumentował, że „opóźnienie w procesie transpozycji dyrektywy [...], której termin upłynie w dniu 1 lipca br., nie może stanowić uzasadnienia dla braku odpowiedniej vacatio legis” .

Sejm odrzucił też poprawkę, dot. przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy, która została wprowadzona na etapie prac sejmowych i nie miała związku merytorycznego z projektem złożonym przez Radę Ministrów.

Rozliczenie VAT w jednym okienku

Dzięki nowym przepisom, przedsiębiorcy handlujący w internecie rozliczą VAT w „jednym okienku”, w państwie swojej siedziby zamiast rozliczania osobno w każdym kraju, do którego wysyłają towary

Nowelizacja zawiera też przepisy dot. ulgi na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL „do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych” .

Celem nowelizacji było uszczelnienie VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym. Dzięki nowym procedurom, przedsiębiorcy handlujący w internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w „jednym okienku”, w państwie swojej siedziby.

Nowe przepisy znoszą zwolnienie z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich. Obejmują interfejsy elektroniczne obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem. Zakładają też naliczanie podatku VAT dla towarów importowanych o wartości do 150 euro – u sprzedawcy.

Zwiększenie dochodów z VAT o 1,2 mld złotych

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów, opartych na symulacjach Komisji Europejskiej, wdrożenie pakietu e-commerce (m.in. zwiększenie przestrzegania przepisów oraz zniesienie zwolnienia z VAT przywozu małych przesyłek) może pozwolić na zwiększenie rocznej kwoty dochodów z VAT o ok. 1,2 mld zł. W tym roku szacowany skutek budżetowy to 0,5 mld zł.

