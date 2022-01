Kaczyński zarobi mniej przez Polski Ład. Prezes PiS mówił wcześniej, że stracą „żyjący z cwaniactwa”

Podatkowe zmiany zawarte w Polskim Ładzie przemodelowały 1 stycznia 2022 roku życie milionów osób. Także emerytów, którzy jak inni obywatele, skorzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku. Osoby na emeryturze na tym zyskają, najbardziej skorzystają te, które mają świadczenia do 2500 zł – wtedy w ogóle nie płacą podatku dochodowego. Rząd i jego przedstawiciele, jak mantrę powtarzali zresztą, że nowy, podatkowy ład będzie neutralny bądź korzystny dla blisko 90 proc. osób.

Co do zasady: emerytury do 4920 zł po wejściu w życie Polskiego Ładu będą wyższe. Powyżej tej kwoty zaczną jednak maleć, ponieważ od 2022 roku nie można odliczać składki zdrowotnej od podatku, co wpływa nie tylko na emerytury, ale i na pensje wielu osób. Co więcej, osoby na emeryturze, ale wciąż aktywne zawodowo, mogą „stracić” na Polskim Ładzie, jeżeli zarabiają więcej niż 12,8 tys. zł brutto miesięcznie.

Kto straci na Polskim Ładzie? W tym gronie jest Jarosław Kaczyński

Jak zauważył „Fakt”, na tych zmianach z Polskiego Ładu podwójnie straci... prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier, Jarosław Kaczyński. Polityk ma wysoką emeryturę – około 7045 zł brutto, a do tego otrzymuje pensję wicepremiera, około 18 tys. zł bez dodatku stażowego, a także dietę parlamentarną (około 4000 zł, z czego 3000 zł jest wolne od podatku).

Dlaczego prezes PiS straci? Eksperci, cytowani przez dziennik, wskazali, że w Polskim Ładzie znajduje się „pułapka” na dorabiających emerytów. Dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego wyjaśnił, że jeżeli ktoś jednocześnie pracuje i pobiera emeryturę, to „kwota wolna (od podatku – red.) skonsumowana zostanie w wypłacie emerytury”. A to oznacza, że od pensji będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy bez kwoty zmniejszającej podatek, a dodatkowo od emerytury i pensji należy zapłacić pełną składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. Osobą, która jest właśnie w takiej sytuacji, jest Jarosław Kaczyński.

„Z wyliczeń eksperta wynika, że styczniowa pensja będzie niższa o ok. 1000 zł, a emerytura – o 208 zł. W sumie więc wypłaty Kaczyńskiego skurczą się o ponad 1200 zł miesięcznie w porównaniu z 2021 rokiem. Rocznie oznacza to ok. 14,5 tys. zł straty” – podsumował „Fakt”.

Kaczyński twierdził, że na Polskim Ładzie mogą stracić „żyjący z cwaniactwa”

Opisywana przez „Fakt” sytuacja Kaczyńskiego sprawiła, że prezesowi PiS przypomniano jego słowa sprzed miesięcy na temat Polskiego Ładu. Prezes PiS w październiku w RMF FM odpowiadał na krytyczne głosy wokół Polskiego Ładu.

Wicepremier, mówiąc o osobach, które mogą stracić na zmianach podatkowych, stwierdził nawet:

– Dla dokonania pozytywnych zmian potrzebne są dochody państwa. Tylko ci, którzy żyją z cwaniactwa, mogą na tym stracić (na zmianach podatkowych z Polskiego Ładu – red.). A cała reszta na tym zyska.

